В Министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики прокомментировали заявление СМИД ОБСЕ по процессу молдо-приднестровского урегулирования в формате «5+2».
МИД ПМР обращает внимание, что в декларации повторяются шаблонные формулировки. Это демонстрирует некоторую инерционность подхода, подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве, и не отражает реальных причин стагнации переговорного процесса в 2019 году. В МИДе напоминают, что стагнация в переговорах обусловлена отказом Молдовы от исполнения взятых на себя обязательств и срывом подписания Братиславского протокола для дискредитации международного формата «5+2», передает novostipmr.comt.
При этом МИД ПМР поддерживает призыв к продолжению работы на всех уровнях переговорного процесса.
«Наряду с этим Приднестровье поддерживает призыв к продолжению ритмичной работы на всех уровнях переговорного процесса. Кризисный для переговорного процесса 2019 год продемонстрировал необходимость переосмысления подходов к функционированию международного формата "5+2" как важнейшего механизма диалога с целью обеспечения его активной регулярной работы в соответствии с действующими принципами и процедурами», - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
МИД ПМР также приветствует решение международных партнеров зафиксировать в итоговом заявлении, за которое проголосовало 57 государств - членов ОБСЕ, пункт, упоминающий категорию должностных лиц сторон.
«Впервые на уровне ОБСЕ признается правосубъектность представителей приднестровского руководства, обладающих соответствующими должностными функциями и полномочиями в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. Убеждены в том, что объективное понимание сложившейся реальности в молдо-приднестровских отношениях повысит эффективность усилий по всеобъемлющему и справедливому урегулированию конфликта на принципах равноправия, взаимного уважения, добрососедства и учета неотъемлемых прав и интересов народа Приднестровья», - отмечают в МИДе.
Внешнеполитическое ведомство ПМР не усматривает объективных препятствий для подписания Братиславского протокола, в связи чем продолжит работать в тесном взаимодействии с международными партнерами над обеспечением динамики переговорного процесса путем полноценной имплементации имеющихся соглашений и достижения новых социально-гуманитарных договорённостей во имя интересов людей.