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Через Молдову пытались провезти радиоактивные вещества: Члены преступной группировки были задержаны (ВИДЕО)

Через Молдову пытались провезти радиоактивные вещества: Члены преступной группировки были задержаны (ВИДЕО)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам РМ (PCCOCS) при поддержке австрийских властей и Европола сообщила сегодня о раскрытии транснациональной ОПГ, специализировавшейся на контрабанде радиоактивных и токсичных веществ.

3 человека были задержаны в Австрии. Также было изъято 860 граммов предположительно радиоактивного вещества на сумму 3 000 000 евро, передает aif.md.

Так, 25 ноября под руководством прокуроров, австрийских властей и представителей Европола на территории Австрии были задержаны двое мужчин и женщина. Их обвиняют в хранении, перевозке и сбыте токсичных и радиоактивных веществ. Товар должны были перевозить транзитом через Молдову.

Задержанные собирались сбыть контейнер с 860 г радиоактивного вещества, предположительно, урана, по цене 3 000 000 евро. Радиоактивное вещество было изъято австрийскими властями для экспертизы. Все трое подозреваемых также задержаны австрийскими властями. Двое имеют судимости, при этом один из них был осуждён за аналогичные противоправные действия.

Согласно Уголовному кодексу Республики Молдова, подобные преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.


aif.md
  • Сегодня, 18:51
  • DTV
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