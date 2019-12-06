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Эксперты назвали города, где туристов больше, чем местных жителей

Эксперты назвали города, где туристов больше, чем местных жителей

Исследовательская компания назвала города в разных странах, где туристов больше, чем местных жителей, сообщает Daily Mail.

Эксперты изучили объем турпотока в крупных городах мира и рассчитали количество приезжих на 100 местных жителей, передает ria.ru

Лидеры списка – Майами, где на сотню горожан приходится 1641 гость, и Лас-Вегас, в котором это соотношение 100 к 993. В Дубае число отдыхающих почти в шесть раз превышает местное население. В Эдинбурге это соотношение — 100 к 445, в Дублине – 100 к 427, в Гонконге — 100 к 398, а в Сан-Франциско — 100 к 392.

Замыкают десятку мегаполисов, где туристов в разы больше, чем местных, Вена (100 к 329) и Сингапур (100 к 316).

Москва в этом списке оказалась на 38 строке: на 100 горожан приходится 43 гостя столицы.

ria.ru
  • Вчера, 10:28
  • DTV
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