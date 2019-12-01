Люди отвлекаются на смартфоны и не смотрят по сторонам. Нередко люди получают травмы, увлекшись смартфонами на ходу: они спотыкаются, падают или врезаются в различные препятствия (и не всегда отделываются простыми ушибами или синяками). В Нью-Йорке даже предлагали ввести запрет на набор сообщений во время ходьбы. Доктор Борис Пасховер (Dr. Boris Paskhover) из Медицинской школы Джонсона в университете Рутгерса (Нью-Джерси) изучил статистику травм, виновниками которых можно считать наши гаджеты, передает nat-geo.ru.
Поскольку Пасховер работает в отделении хирургии головы и шеи, он сконцентрировался на изучении статистики случаев, когда страдали именно эти части тела. Пасховер с коллегами собрали информацию из базы данных NEISS, которая отслеживает травмы, связанные с конкретными типами электронных девайсов и предназначена как раз для проведения подобных исследований. Данные в базе NEISS собираются из примерно ста отделений скорой помощи в американских больницах. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.
«Я не думаю, что люди осознают, насколько мы хрупки. Вы падаете и можете получить очень тяжелую травму. Когда гуляешь по городу – видишь, что все просто уставились на свои телефоны. Знайте, что вы можете навредить себе», – Борис Пасховер. С января 1998 года по декабрь 2017 года 2501 пациент обратился за помощью по таким вопросам. Авторы подсчитали, что при переводе на общенациональный масштаб количество пациентов составило бы более 76 тысяч.
Травмы головы и шеи, связанные с использованием сотовых телефонов, были относительно редкими до 2007 года, когда был выпущен первый iPhone. Резкий рост травм наблюдается с 2010 года, что связано с общим увеличением популярности смартфонов.
График, демонстрирующий рост травм шеи и головы из-за использования смартфонов JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.
Почти 40 процентов таких пациентов составляют люди в возрасте от 13 до 29 лет. Наиболее распространенные травмы включали рваные раны, на которые приходилось 26 процентов случаев. Еще четверть пациентов перенесли ушибы и ссадины. Повреждения внутренних органов составили 18 процентов случаев.
Люди, которые увлечены смартфоном, практически теряют способность следить за происходящим по сторонам и в непосредственной близости от себя: это и становится причиной травматичных ситуаций. Несколько лет назад команда National Geographic решила наглядно это продемонстрировать, а результат вы можете увидеть в ролике ниже.