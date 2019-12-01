Dnestr.TV

 
0

Зеленский рассказал о своём единственном страхе перед "нормандским саммитом"

Зеленский рассказал о своём единственном страхе перед "нормандским саммитом"

Он также полагает, что в ходе встречи должно быть определено, кто понесёт ответственность за прекращение огня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет сильную позицию на переговорах в "нормандском формате" и он ничего не боится, кроме одного, передает life.ru.

— У нас позиция очень сильная, это наша страна. Я ничего не боюсь, — сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Зеленский отметил, что Киев выполнил все требования для проведения встречи, в частности по разведению сил в Донбассе и согласованию "формулы Штайнмайера". Он также полагает, что в ходе саммита должно быть определено, кто понесёт ответственность за прекращение огня.

Зеленский признался, что единственное, чего он боится, — это безрезультатных переговоров по Донбассу.

По словам украинского президента, он не любит нерезультативность любых переговоров.

— Поэтому это единственное, чего я боюсь, — сказал он, добавив, что хотел бы вернуться с саммита с конкретными результатами, однако понимает, что не всё получится.

Встреча в "нормандском формате" состоится в понедельник, 9 декабря. Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной повесткой встречи станет текущая ситуация в Донбассе, прекращение военных действий и переговоры о политическом урегулировании.

life.ru.
  • Вчера, 10:37
  • DTV
  • Просмотров: 62
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна