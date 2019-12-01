Круглый стол для родителей детей с ограниченными условиями жизнедеятельности прошел в Центральной городской библиотеке Бендер. Дети имеют различные нарушения опорно-двигательного аппарата, в основном ДЦП. Родители вместе с ними проходят трудный путь от рождения до взрослой самостоятельной жизни. И многие отмечали, что сами крайне нуждаются и в психологической помощи, и в добром совете, и просто в общении. Частично эту проблему решают общественные организации. Председатель одной из них - «В поддержку детей-инвалидов “Доброе сердце”» - Наталья Верба отметила, что у них нет, к сожалению, квалифицированных специалистов-психологов, передает novostipmr.com.
Проблемы возникают при трудоустройстве детей, занятии спортом или в творческих кружках. Дети с ДЦП, к примеру, посещают вокальную студию, но в праздничном концерте выступать им не разрешают. Первый замминистра по социальной защите Олег Федотов взял этот вопрос под личный контроль, но призвал самих родителей смелее отстаивать права своих детей. Есть проблемы у родителей, чьи дети серьезно занимаются спортом. Юные Михаил Дамаскин и Ева Осадчая показывают хорошие успехи. Но, чтобы совершенствоваться, им нужно участвовать в международных турнирах. Здесь помощь, в том числе и финансовую, может оказать Республиканский спортивно-восстановительный центр инвалидов.
Олег Федотов пообещал также посодействовать с устройством на трудовую практику. По его словам, двери Минсоцзащиты всегда открыты, в ведомстве выслушают и по возможности помогут. Специалисты ведут системную работу, и ситуация в отрасли постепенно меняется.
«За последние 10 лет сделано очень много, повсеместно строятся пандусы, закупаются коляски, открыты центры дневного пребывания детей в Бендерах, Карагаше, Тирасполе. При помощи президента и главы бендерской госадминистрации в городе открылся специализированный спортивный клуб. В 2020 году будет сдан современный республиканский спортивный центр для инвалидов со всей необходимой инфраструктурой», - сказал Олег Федотов.
Некоторые вопросы касались оказания медицинской помощи. И здесь родители должны быть более активны, говорили в ходе круглого стола. Необходимо записываться на личный прием к профильным министрам, объяснять проблемы и убеждать чиновников.
Педагог-психолог Реабилитационного центра для детей-инвалидов Надежда Калюжная рассказала, какие разнообразные возможности открываются для детей в их центре. А заведующая психоневрологическим отделением бендерского Центра матери и ребенка Галина Афанасьева подробно остановилась на услугах отделения, способах реабилитации и новых возможностях для детей. Важнейшая задача отделения - профилактика ранней инвалидизации, и врачи призывают родителей обращаться к ним как можно раньше.
Заместитель главы бендерской госадминистрации по социальным вопросам Светлана Познанская, завершая встречу, отметила, что поднятые на круглом столе темы помогут строить дальнейшую работу. Она пригласила родителей обращаться со своими предложениями в Управление по связям с общественностью при госадминистрации. novostipmr.com