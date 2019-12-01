Второй выпуск передачи «Президент отвечает», транслируемый на YouTube, был снят в библиотеке здания Президентуры.
«Зачем вы положили меня в библиотеке?», – спросил Игорь Додон, когда нашел среди книг семейную фотографию, которую он взял в свой кабинет. Затем он представил картину с зданием Президентуры, подаренную коллегами по случаю его вступления в должность, пишет Noi.md со ссылкой на Unimedia.info.
На этот раз глава государства отвечал на вопросы на русском языке, если вопросы были заданы на этом языке. Игорь Додон затронул и тему освобождения бывшего премьера Влада Филата из тюрьмы.
«У меня нет ничего личного с Владом Филатом. Его освобождение было подготовлено в течение 5 месяцев правительством Майи Санду. Я говорю это на основании решений, принятых в июле и октябре, согласно которым срок заключения Филата был сокращен примерно на 2 года. Все эти процедуры будут рассмотрены. Каждый, кто нарушил закон, должен быть привлечен к ответственности за свои действия», – отметил Игорь Додон, подчеркнув, что власти собираются «закрыть эту дверь», через которую могут быть освобождены всякого рода воры в законе и преступники.
Ранее Майя Санду опровергла эти обвинения, заявив, что «правосудие Додона» освободило Влада Филата, который должен был оставаться в тюрьме еще как минимум 2 года.
Глава государства также рассказал о случаях насилия среди учащихся, зарегистрированных в нескольких школах страны. «Румыния приняла закон в этой области, который называется законом о борьбе с издевательствами и преследованиями, и мы будем консультироваться с правительством для разработки нормативной базы в этой области, потому что такие случаи бывают», – сказал Додон.
Президент РМ также говорил о намерении построить больше аэропортов в стране, демонополизировать этот сектор, а также о планах правительства в отношении молодых людей, чтобы он оставались или вернулись в страну.
На вопрос, подаст ли он в суд на лидера Платформы DA Андрея Нэстасе за обвинения, которые он предъявляет в отношении финансирования из-за рубежа, Игорь Додон сказал, что «именно избиратели накажут его за такие заявления».