Dnestr.TV

 
0

Президент Молдовы Игорь Додон ответил на вопросы граждан (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон ответил на вопросы граждан (ВИДЕО)

Второй выпуск передачи «Президент отвечает», транслируемый на YouTube, был снят в библиотеке здания Президентуры.

«Зачем вы положили меня в библиотеке?», – спросил Игорь Додон, когда нашел среди книг семейную фотографию, которую он взял в свой кабинет. Затем он представил картину с зданием Президентуры, подаренную коллегами по случаю его вступления в должность, пишет Noi.md со ссылкой на Unimedia.info.

На этот раз глава государства отвечал на вопросы на русском языке, если вопросы были заданы на этом языке. Игорь Додон затронул и тему освобождения бывшего премьера Влада Филата из тюрьмы.

«У меня нет ничего личного с Владом Филатом. Его освобождение было подготовлено в течение 5 месяцев правительством Майи Санду. Я говорю это на основании решений, принятых в июле и октябре, согласно которым срок заключения Филата был сокращен примерно на 2 года. Все эти процедуры будут рассмотрены. Каждый, кто нарушил закон, должен быть привлечен к ответственности за свои действия», – отметил Игорь Додон, подчеркнув, что власти собираются «закрыть эту дверь», через которую могут быть освобождены всякого рода воры в законе и преступники.

Ранее Майя Санду опровергла эти обвинения, заявив, что «правосудие Додона» освободило Влада Филата, который должен был оставаться в тюрьме еще как минимум 2 года.

Глава государства также рассказал о случаях насилия среди учащихся, зарегистрированных в нескольких школах страны. «Румыния приняла закон в этой области, который называется законом о борьбе с издевательствами и преследованиями, и мы будем консультироваться с правительством для разработки нормативной базы в этой области, потому что такие случаи бывают», – сказал Додон.

Президент РМ также говорил о намерении построить больше аэропортов в стране, демонополизировать этот сектор, а также о планах правительства в отношении молодых людей, чтобы он оставались или вернулись в страну.

На вопрос, подаст ли он в суд на лидера Платформы DA Андрея Нэстасе за обвинения, которые он предъявляет в отношении финансирования из-за рубежа, Игорь Додон сказал, что «именно избиратели накажут его за такие заявления».


Noi.md
  • Вчера, 21:35
  • DTV
  • Просмотров: 19
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна