В период с 29 ноября по 5 декабря на территории республики зарегистрировано 149 заявлений и сообщений о преступлениях. По 110 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Так, за отчётный период было зафиксировано одно изнасилование (раскрыто), 25 краж (4 раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства, выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и восемь преступлений в сфере экономики (все раскрыты), передает пресс-служба МВД ПМР. Сотрудниками органов внутренних дел разысканы три человека, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями подразделений УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны пять госдолжников и один неплательщик алиментов.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю зафиксировано 1111 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 26 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. В г. Тирасполь выявлено 10 таких автолюбителей, в Рыбницком районе – семь. По три человека – в Дубоссарском районе и г. Бендеры. В Слободзейском районе – два, Григориопольском – один нетрезвый водитель.
С 29 ноября по 5 декабря на территории республики зарегистрировано два пожара (в Тирасполе и Рыбнице). Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 63 административных протокола.