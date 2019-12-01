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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 29 ноября по 5 декабря на территории республики зарегистрировано 149 заявлений и сообщений о преступлениях. По 110 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Так, за отчётный период было зафиксировано одно изнасилование (раскрыто), 25 краж (4 раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства, выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и восемь преступлений в сфере экономики (все раскрыты), передает пресс-служба МВД ПМР.
Сотрудниками органов внутренних дел разысканы три человека, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями подразделений УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны пять госдолжников и один неплательщик алиментов.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю зафиксировано 1111 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 26 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. В г. Тирасполь выявлено 10 таких автолюбителей, в Рыбницком районе – семь. По три человека – в Дубоссарском районе и г. Бендеры. В Слободзейском районе – два, Григориопольском – один нетрезвый водитель.

С 29 ноября по 5 декабря на территории республики зарегистрировано два пожара (в Тирасполе и Рыбнице). Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 63 административных протокола.

mvdpmr.org
  • Вчера, 21:39
  • DTV
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