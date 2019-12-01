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Осторожно! В продаже появились кроссовки Puma, сделанные в Сороках

Осторожно! В продаже появились кроссовки Puma, сделанные в Сороках

После Adidas, Puma также проиграла в Верховном суде иск против молдавского продавца контрафакта

Компания Puma SE, которая продаёт товары под известным брендом "Puma", проиграла в Верховном суде иск против другой молдавской компании, которую она обвинила в продаже обуви, которая незаконно носила марку "Puma", сообщает mybusiness.md ссылаясь на bizlaw.md.

По информации правообладателя торговой марки на территории Молдовы, фирма, против которой был выдвинут иск, продавала спортивную обувь, произведённую в г. Сорока, на которую незаконно была нанесена ТМ Puma.

Puma SE потребовала, чтобы суд защитил исключительные права на торговую марку, возместил материальный ущерб и моральный ущерб.

В суде Puma потребовала запрет на использование молдавской компанией товаров с марками компании PUMA SE; их изъятие из торговли; уничтожение; снятие рекламы с рекламных щитов; материальный ущерб в размере 1% от доходов молдавской компании (около 32 509 леев), полученных за период, в течение которого она торговала контрафактом; моральный ущерб в размере 1% при тех же условиях; подписание соглашения между компаниями о признании прав Puma на зарегистрированные в стране товарные знаки, а также расходы на оплату услуг адвоката, регистрационные документы и контрольные закупки.

Магистраты на всех уровнях отклонили запрос Puma SE на том основании, что исполнитель в рамках контрольных проверочных действий не обнаружил в продаже магазинами в Сороке предметов с обозначением PUMA, а только белые или чёрные туфли с полосами, согнутыми по бокам или с четырьмя чёрными линиями, без надписи PUMA.

Mybusiness.md
  • Вчера, 21:48
  • DTV
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