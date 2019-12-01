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Из-за бюрократии в Приднестровье скопилось 4 тысячи тонн цветного металла

Из-за бюрократии в Приднестровье скопилось 4 тысячи тонн цветного металла

Почти четыре тысячи тонн цветного металла – ценного вторсырья, и потенциально опасных отходов – скопилось на складах в Тирасполе за последние 13 лет.

Вывезти этот металл из Приднестровья невозможно с 2006 года. Тогда Молдова и Украина договорились – любой экспорт из Приднестровья должен проходить молдавское оформление. А в Молдове монополия на торговлю цветным металлом, заниматься этим до середины ноября 2019 могло только одно предприятие – молдавский Metalferos, передает mybusiness.md со ссылкой на tsv.md

Сейчас монополию отменили, но не для Приднестровья. Тем временем цветной лом уже не помещается на складах, его приходится хранить под открытым небом.

А молдавские органы власти отправляют то в экологию, то в бюро по реинтеграции. И даже говорят: Приднестровье – это другое государство. В Кишинёве признали независимость Приднестровья? На самом деле нет. Это просто бюрократический футбол.


mybusiness.md tsv.md
  • Сегодня, 15:22
  • DTV
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