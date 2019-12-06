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Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей

Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей

Начиная с 1 января следующего года, все европейские автопроизводители в Европе должны будут либо начать соблюдать новые правила, либо получат крупные штрафы.

О каких предписаниях идет речь?

95 граммов углекислого газа на километр и не больше – столько должны будут выбрасывать новые легковые автомобили, продаваемые в ЕС с начала года, передает euronews.com.

Со временем цель изменится, и правила станут еще жестче.

Если автомобильная промышленность не достигнет прогресса, то производителям грозит штраф на общую сумму в 32 миллиарда евро, что вдвое превышает предполагаемую прибыль.

Новые правила также могут стать причиной сокращения рабочих мест. Компания Audi ранее сообщила, что в ближайшие пять лет готова уволить до 9500 сотрудников в Германии. По словам автопроизводителя, это позволит выделить 6 млрд евро на инвестиции в электромобили и цифровые технологии.


Клементс Фюст, президент Институт экономических исследований IFO

"В этом месяце немецкий автопром снова ухудшил свои позиции. Прогнозы скорее негативные. Сейчас мы находимся в сложном процессе трансформации. Пока неясно, как выглядит будущее автомобилей с дизельными двигателями. Компании знают, что им нужно производить больше электромобилей, им нужны новые технологии привода. Это большие изменения для индустрии, потому что каждая десятая работа в этой отрасли связана с двигателем внутреннего сгорания"

Со следующего года власти Германии планируют вдвое увеличить количество субсидий на покупку электромобилей. Европейская ассоциация автопроизводителей заявляет, что, несмотря на недавние успехи, количество автомобилей с альтернативными двигателями по-прежнему в 5 раз ниже числа автомобилей, работающих на бензине.

Между тем исследователи рынка не ожидают каких-либо серьезных изменений. По их прогнозам, к 2025 году только 10,2% автомобилей будут работать на альтернативных двигателях, а к 2030 году эта цифра вырастет всего на 5%.

Эксперты считают, что изменения в Европе могут стать положительным примером для других частей света, но только в том случае, если будет приложено достаточно усилий со всех сторон: властей, производителей и самих водителей автомобилей.

euronews.com
  • Сегодня, 15:26
  • DTV
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