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Зеленский объявил траур по погибшим в Одессе

Зеленский объявил траур по погибшим в Одессе

Президент Украины издал указ об объявлении 8 декабря траура по погибшим в результате пожара в одесском колледже.

Президент Владимир Зеленский объявил всеукраинский траур в память о погибших в результате пожара в колледже Одессы, сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, 7 декабря, передает dnpr.com.ua.

Согласно указу, в понедельник, 8 декабря, в Украине объявлен траур по погибшим в пожаре в Одессе.

Зеленский объявил траур по погибшим в Одессе

«По состоянию на вечер субботы страшный пожар в Одессе унес жизни восьми украинцев. В больнице от полученных во время ликвидации пожара травм скончался спасатель Сергей Шатохин. Судьба еще десяти человек до сих пор неизвестна», – сказано в заявлении.

«Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украини», – заявил Зеленский.

«Жизнь – самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь каждого – самое ценное, что есть у страны. Сохранить жизнь – первое и самое главное задание государства. Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне горько, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной небрежности. Будем молиться за упокой душ погибших. Искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми. Будем работать, чтобы подобное не повторилось вновь», – пообещал он.

Президент также поделился соответствующим указом о дне траура, текст которого появился на сайте главы государства.
dnpr.com.ua
  • Сегодня, 15:32
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