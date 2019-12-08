Dnestr.TV

 
0

Кадыров заявил о готовности уничтожать «шайтанов» в Донбассе

Кадыров заявил о готовности уничтожать «шайтанов» в Донбассе

Рамзан Кадыров, комментируя возбуждение в отношении него уголовного дела на Украине, заявил, что готов покинуть пост главы Чечни, чтобы оказать помощь ополченцам Донбасса. Об этом он сообщил в эфире программы НТВ «Без купюр», передает gazeta.ru.

Он отметил, что хочет попросить у президента России Владимира Путина, чтобы тот «отпустил с этой должности», чтобы попасть в Донбас и защищать там «интерес именно тех граждан», которые на сегодняшний день являются участниками боевых действий.

«Чтобы именно вот таких, как этих шайтанов, ловить и уничтожать, потому что у них чести и совести нет», — сказал Кадыров.

gazeta.ru
  • Сегодня, 15:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна