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Еще одна страна отменила визы для россиян

Еще одна страна отменила визы для россиян

Россия и Андорра договорились о взаимной отмене виз. Соответствующее соглашение заключили министры иностранных дел государств Сергей Лавров и Мария Убах, передает lenta.ru.

Документ об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан был подписан на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Договоренность вступит в силу через 90 дней.

Ранее россиянам требовалось оформить шенгенскую визу в Испанию или Францию, так как в Андорру можно попасть только через эти государства. В свою очередь андоррцам также было необходимо получить разрешительный документ на въезд.

24 июля сообщалось о достижении аналогичных договоренностей между Россией и Мальдивской Республикой. До этого россиянам разрешалось находиться на Мальдивах не более месяца.

В мае Москва предложила Токио перейти на безвизовый режим. Лавров тогда отметил, что в первую очередь речь идет об инициативе президента России Владимира Путина о введении режима свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо.
lenta.ru
  • Вчера, 16:03
  • DTV
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