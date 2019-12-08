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Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве

Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве

Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время акции оппозиции накануне саммита в "нормандском формате". Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Порошенко выступил с речью перед собравшимися, после чего на сцену вышел хор и исполнил несколько композиций, передает ria.ru

На последних аккордах гимна страны экс-президент подошел к микрофону и закричал "Слава Украине!". Через несколько секунд из толпы в сторону Порошенко полетели яйца. Одно из них попало в супругу политика, другое поймал депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз. После этого бывший президент потребовал остановить неизвестного, бросавшего яйца на сцену.

"А ну-ка, поймайте его", — сказал Порошенко в микрофон.

Один из членов команды политика хотел наступить на скорлупу, но тот его остановил.

"Респект смельчаку, который бросил в Порошенко яйцом!" — говорится в подписи к видео в твиттере.

В воскресенье на площади Независимости в центре Киева прошла акция под лозунгом "Красные линии для Зе". По словам Порошенко, присутствовавшие не выражают протест, а выступают в поддержку и защиту Украины. Участники акции требовали от властей не идти на компромиссы относительно унитарности Украины, курса страны в ЕС и НАТО, а также "деоккупации и возвращения Крыма". Оппозиция призывает не проводить выборы в Донбассе до разоружения местных формирований и установления контроля над государственной границей с Россией.

Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.



ria.ru
  • Сегодня, 06:19
  • DTV
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