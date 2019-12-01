В Тирасполе прошел заключительный из серии тренингов, организованных Центром «Резонанс» для сотрудников органов охраны правопорядка. 182 милиционера Каменки, Рыбницы, Дубоссар, Григориополя, Слободзеи, Бендер и Тирасполя приняли участие в 7 обучающих семинарах-тренингах «Действия сотрудников милиции по пресечению и предупреждению семейно-бытового насилия».
Основой тренинга стал новаторский документ, утверждённый приказом Министра внутренних дел в августе 2019 г. — «Инструкция по организации деятельности сотрудников органов внутренних дел по пресечению и предупреждению семейно-бытового насилия». Документ разработан МВД Приднестровья согласно международным стандартам в области противодействия семейно-бытовому насилию.
Целью тренингов стала отработка реагирования на ситуации семейно-бытового насилия милиционерами, с использованием упомянутой выше инструкции. В мероприятиях приняли участие представители различных отделов и подразделений, которые в своей работе непосредственно сталкиваются с ситуациями проявления домашнего насилия. Каждый тренинг включил в себя подробный разбор Инструкции и интерактивные занятия с проработкой ситуаций насилия, имевших место в реальной жизни.
Сотрудники МВД рассказывали о случаях, с которыми они сталкивались в своей работе, отмечали, что проблема домашнего насилия требует активных действий,делились своими впечатлениями о прошедших мероприятиях:
«Мы как правоохранители привыкли больше работать с правонарушителями, а не с жертвами. Поэтому для меня было очень полезным обучение разговору именно с жертвой, правильно давать ей информацию, перенаправлять к услугам специалистов. Думаю, что теперь перенаправление будет получаться у меня лучше» — Наталья.
«Я понял, что не бывает безвыходных ситуаций. И даже если, казалось бы, мы не можем ничем помочь женщине и вмешаться, то мы можем хотя бы ее информировать, обсудить с ней ее безопасность, дать нужный совет. Мне кажется, такая функция повышает уровень доверия граждан к нам» — Владимир.
«Считаю, что новая Инструкция действительно может облегчить нам работу и оказать реальную поддержку жертвам насилия. Я был ознакомлен с данной Инструкцией, но в результате ее изучения на семинаре лучше понял свои обязанности и нашел ответы на многие вопросы» — Андрей.
Многие люди сегодня всё еще не готовы обращаться за помощью в ситуации домашнего насилия. Согласно данным исследований Центра, до 66% пострадавших в ситуации домашнего насилия не обращаются за помощью вообще. Учитывая такие обстоятельства, одним из направлений тренинга стала доработка системы взаимодействия между Центром «Резонанс» и МВД, по оказанию помощи жертвам домашнего насилия. Уже сегодня сотрудники правоохранительных органов перенаправляют женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, в специализированные НКО. Женщины получают консультации психолога и юриста, временное жилье, помощь в трудоустройстве и получении медицинских услуг.
Организация и проведение мероприятий стало возможным благодаря финансовой поддержке Посольства Великобритании в Кишинёве посредством Conflict, Stability and Security Fund в рамках проекта МОМ.
Также напоминаем Вам, что Центр «Резонанс» оказывает действенную бесплатную помощь и консультации женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Среди наших услуг в том числе консультации и сопровождение юриста, психолога, социального работника, предоставление временного социального жилья, гуманитарной помощи и многое другое. За информацией и консультациями по данным вопросам можно обратиться на Бесплатную информационную линию по вопросам насилия в семье – 0 800 44 000.