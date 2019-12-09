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В Италии зажгли самую большую новогоднюю елку в мире

В Италии зажгли самую большую новогоднюю елку в мире

Ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире состоялась в итальянской коммуне Губбио (регион Умбрия). Об этом сообщило издание Umbria24, передает iz.ru.

Елка 750 м в высоту и 450 м в ширину и представляет собой световую инсталляцию на южном склоне горы Инджино. Более чем 700 неоновых огней соединены между собой электрическим кабелем, а на верхушке рождественская звезда, которая меняет цвет каждые пять минут, пишет «Российская газета».

Неоновую елку в Губбио зажигают 38 лет подряд, это инициатива волонтеров. В 1991 году она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая елка в мире, а в 2014 году ее лично зажег папа римский Франциск. Елка будет стоять до января.

3 декабря специалисты приступили к сбору главной новогодней елки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади. В высоту зеленая красавица будет достигать 25 м, а в процессе несения новогодней «службы» ее будут дополнять новой хвоей и игрушками, которые пришли в негодность.


iz.ru
  • Сегодня, 10:04
  • DTV
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