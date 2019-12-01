По всей республике госавтоинспекторы начали рейды по проверке транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. В воскресенье сотрудники ГАИ контролировали маршрутные такси.
Как сообщается на сайте МВД ПМР, в Тирасполе проверили микроавтобусы, курсирующие по маршруту № 14А. Особое внимание обратили на наличие зимней резины, огнетушителей и аптечек. При проверке транспортной документации вышедшей на линию маршрутки в путевом листе была обнаружена ложная запись. Механик фирмы-перевозчика расписался в документах вместо медицинского работника. Как выяснилось в ходе дознания, утром на месте отсутствовал сотрудник, отвечающий за предрейсовый медосмотр водителей. Разбирательство по данному факту продолжается.
В Слободзее ранним утром понедельника госавтоинспекторы проверяли маршрутные такси, осуществляющие междугородние перевозки. Несколько микроавтобусов не было допущено к выходу на линию. В одной из маршруток был неисправен стояночный тормоз, в другой деформировано устройство крепления сидений в салоне. Ещё одно грубое нарушение – использование шин с разным рисунком протектора, установленных на одной оси. Водителей привлекли к административной ответственности за эксплуатацию транспорта с техническими неисправностями. Их обязали устранить выявленные нарушения в тот же день.
Сотрудники госавтоинспекции отмечают, что подобные рейдовые мероприятия проводятся для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Помимо маршрутчиков, проверять будут и таксистов.