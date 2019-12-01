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Фленкя приветствовал декларацию ОБСЕ по приднестровскому урегулированию

Фленкя приветствовал декларацию ОБСЕ по приднестровскому урегулированию

Министры иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ приветствовали шаги, предпринятые в этом году для облегчения поездок официальных лиц на другой берег Днестра, и призвали стороны продолжать меры по укреплению доверия посредством принятия Декларации о переговорном процессе в формате «5 + 2» по поводу приднестровского урегулирования. Как сообщает infotag.md, об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя.

Подводя итоги заседания Совета министров ОБСЕ, состоявшегося на прошлой неделе в Братиславе, он положительно оценил принятие на саммите декларации по этому поводу.

«Принятие декларации является успехом совместных усилий переговорной команды правительства РМ. Нам удалось сбалансировать позиции и, таким образом, создать благоприятные условия для продолжения и диверсификации повестки дня переговоров », - сказал он.

По словам вице-премьера, в итоговом документе «подтверждена поддержка усилий, предпринимаемых для нахождения всеобъемлющего, мирного и устойчивого решения приднестровского конфликта, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности РМ в пределах ее международно-признанных границ, с предоставлением особого статуса приднестровскому региону».

Участники заседания подтвердили важность переговорного процесса в формате «5+2» как единственного механизма диалога для урегулирования приднестровского конфликта.

В ходе саммита в Братиславе председательство в ОБСЕ перешло от Словакии к Албании, с 1 января 2020 г.

infotag.md
  • Сегодня, 19:41
  • DTV
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