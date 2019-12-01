По данным румынского агентства, предложение о покупке телеканала поступило от Плахотнюка через «Prime TV». По данным некоторых источников, молдавская сторона готова приобрести его за 20 миллионов леев, а это чуть более 4 миллионов евро.
«Prima TV находится в процессе банкротства, поэтому подписание возможного контракта может затянуться. На первом этапе кредиторы должны одобрить первоначальное предложение. Затем должны состояться переговоры и финальное предложение. И только после этого составляется договор купли-продажи» — сообщаетnews.mail.ru.
Телеканал «Prima TV» планировал купить бизнесмен Адриан Томша, владелец’Look TV, «Look Plus» и Profit.ro, однако сделка не состоялась. news.mail.ru