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Румынские СМИ: Плахотнюк планирует приобрести «Prima TV»

Румынские СМИ: Плахотнюк планирует приобрести «Prima TV»

По данным румынского агентства, предложение о покупке телеканала поступило от Плахотнюка через «Prime TV». По данным некоторых источников, молдавская сторона готова приобрести его за 20 миллионов леев, а это чуть более 4 миллионов евро.

«Prima TV находится в процессе банкротства, поэтому подписание возможного контракта может затянуться. На первом этапе кредиторы должны одобрить первоначальное предложение. Затем должны состояться переговоры и финальное предложение. И только после этого составляется договор купли-продажи» — сообщаетnews.mail.ru.

Телеканал «Prima TV» планировал купить бизнесмен Адриан Томша, владелец’Look TV, «Look Plus» и Profit.ro, однако сделка не состоялась.
news.mail.ru
  • Сегодня, 19:46
  • DTV
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