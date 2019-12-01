Dnestr.TV

 
0

Тирасполь становится больше

Тирасполь становится больше

Указом главы государства, территория столицы Приднестровской Молдавской Республики увеличилась на 34 гектара. Изменения административной границы Тирасполя произошли за счет отторжения части прилегающей территории Слободзейского района в районе двух пригородных сел – Ближний Хутор и Суклея.

Цель изменения административной границы Слободзейского района и города Тирасполь – упорядочение использования земель населенных пунктов существующих административно-территориальных единиц Приднестровской Молдавской Республики, на основании предложений Тираспольского городского Совета народных депутатов и Совета народных депутатов Слободзейского района и города Слободзея, передает newspmr.com.

Президентский указ постановляет изменить административные границы Слободзейского района и города Тирасполь в связи с передачей из ведения государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея в ведение государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск четырех участков земли:

1. Земельного участка площадью 1,35 гектара, расположенного по улице Октябрьской села Ближний Хутор Слободзейского района.

2. Земельного участка площадью 1,08 гектара, расположенного по улице Чапаева села Суклея Слободзейского района.

3. Земельного участка площадью 31 гектар, расположенного в селе Суклея Слободзейского района (с восточной стороны города Тирасполь, выезд в сторону города Одесса).

4. Земельного участка площадью 0,874 гектара, расположенного по переулку Днестровский села Суклея Слободзейского района.

Документ предписывает министерству сельского хозяйства и природных ресурсов, столичной госадминистрации и госадминистрации Слободзейского района и города Слободзея внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию и установить границы в натуре межевыми знаками установленного образца и привязанные к единой государственной системе.

Ответственность за исполнение настоящего Указа возложена на глав Минсельхоза, госадминистрации города Тирасполя и Слободзеи. Контроль за реализацией указа возложена на председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

Фото:Александр ПАЛАМАРЬ
Иван Суворов, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 07:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна