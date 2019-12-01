Указом главы государства, территория столицы Приднестровской Молдавской Республики увеличилась на 34 гектара. Изменения административной границы Тирасполя произошли за счет отторжения части прилегающей территории Слободзейского района в районе двух пригородных сел – Ближний Хутор и Суклея.
Цель изменения административной границы Слободзейского района и города Тирасполь – упорядочение использования земель населенных пунктов существующих административно-территориальных единиц Приднестровской Молдавской Республики, на основании предложений Тираспольского городского Совета народных депутатов и Совета народных депутатов Слободзейского района и города Слободзея, передает newspmr.com.
Президентский указ постановляет изменить административные границы Слободзейского района и города Тирасполь в связи с передачей из ведения государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея в ведение государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск четырех участков земли:
1. Земельного участка площадью 1,35 гектара, расположенного по улице Октябрьской села Ближний Хутор Слободзейского района.
2. Земельного участка площадью 1,08 гектара, расположенного по улице Чапаева села Суклея Слободзейского района.
3. Земельного участка площадью 31 гектар, расположенного в селе Суклея Слободзейского района (с восточной стороны города Тирасполь, выезд в сторону города Одесса).
4. Земельного участка площадью 0,874 гектара, расположенного по переулку Днестровский села Суклея Слободзейского района.
Документ предписывает министерству сельского хозяйства и природных ресурсов, столичной госадминистрации и госадминистрации Слободзейского района и города Слободзея внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию и установить границы в натуре межевыми знаками установленного образца и привязанные к единой государственной системе.
Ответственность за исполнение настоящего Указа возложена на глав Минсельхоза, госадминистрации города Тирасполя и Слободзеи. Контроль за реализацией указа возложена на председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики.