Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой вновь пригласил своего российского коллегу - министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить с визитом Кишинев.
Приглашение было передано во время встречи двух министров в кулуарах министерского саммита стран-членов ОБСЕ в Братиславе в конце прошлой недели, передает point.md infotag.md
Министры подтвердили обоюдную готовность продолжать молдавско-российский политический диалог на всех уровнях, общую заинтересованность в расширении сотрудничества в различных областях. В этом контексте была подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита в Москву премьер-министра Молдовы Иона Кику.