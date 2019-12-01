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Главу МИД России Сергея Лаврова повторно пригласили с визитом в Молдову

Главу МИД России Сергея Лаврова повторно пригласили с визитом в Молдову

Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой вновь пригласил своего российского коллегу - министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить с визитом Кишинев.

Приглашение было передано во время встречи двух министров в кулуарах министерского саммита стран-членов ОБСЕ в Братиславе в конце прошлой недели, передает point.md infotag.md

Министры подтвердили обоюдную готовность продолжать молдавско-российский политический диалог на всех уровнях, общую заинтересованность в расширении сотрудничества в различных областях. В этом контексте была подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита в Москву премьер-министра Молдовы Иона Кику.

point.md
  • Сегодня, 07:55
  • DTV
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