«В этом году мы рассматривали вместе с общественностью разделы Стратегии развития государства. Такая встреча у нас состоялась по вопросам демографии, здравоохранения, молодежной политики и поддержки семьи. Был дан ряд поручений. Давайте обсудим, как они были исполнены», – начал совещание Премьер Александр Мартынов.
Как сообщается на сайте Правительства ПМР, в ходе прошедшего диалога речь шла о том, чтобы запретить курение на внутридомовых территориях. МВД предложило ограничить зону потребления табака – 50 м от начала детской площадки. Проект проходит процедуру согласования. Документ представят на очередном заседании Правительства.
При этом действующим законодательством предусмотрены штрафы за курение на детских площадках.
«Зачастую сталкиваешься с тем, что гуляешь с ребенком по улице, проходит молодой человек или девушка, выдыхают дым в лицо. И это везде. Почему так? Может, где-то не чувствуют ответственности за действия, а может и вообще не знают, что надо курить в специально отведенных местах», – констатировал Александр Мартынов.
Членов общественных организаций волновал вопрос использования гаджетов в школе (на уроках и на переменах). И.о. министра просвещения доложила, что в Российской Федерации и соседних государствах такая практика действует в период проведения уроков.
«Мы пошли по такому пути: нами были разработаны методические рекомендации, они уже имеются в школах, где мы предлагаем ограничивать использование различных мобильных устройств на уроках, перевести телефоны в режим “без звука” и при этом возложить ответственность на родителей. Для того, чтобы это было в правовом поле, внести данное изменение в уставы, с чем ознакомить родителей», – информировала Алла Николюк.
Глава Правительства рекомендовал доносить данную информацию на родительских собраниях. В области здравоохранения говорили об оказании адресной помощи в проведении экстракорпорального оплодотворения. По статистике, около 15-20% из всех супружеских пар с диагнозом «бесплодие» нуждаются в этой процедуре.
В некоторых странах предоставляют возможность бесплатно сделать одну попытку ЭКО, в других – за счет средств фонда обязательного медстрахования. «Но очень строгие параметры, по которым могут получить данную услугу», – подчеркнул замминистра Евгений Кузьмин.
Председатель Правительства полагает, что государство обязано давать шанс супругам на полноценную семью.
«Есть семейные пары с низким уровнем дохода, для которых шесть тысяч долларов – это космическая сумма, просто неподъемная. Люди не могут ее собрать никак, им никто не может одолжить и сами они ее накопить не могут. С чем сталкиваются такие люди: у них нет детей, они знают, что есть шанс, пусть 1 из 100 или может из 1000, а они никак не могут воспользоваться. В этом трагедия есть большая в этой семье», – акцентировал внимание Премьер, поручив подготовить законодательную инициативу, которая даст возможность супружеским парам провести процедуру ЭКО.
Александр Мартынов напомнил, что благодаря программе кардиологической помощи жителям ПМР в клиниках сопредельных государств удалось спасти 42 жизни, еще 100 людям – избежать инвалидности.
Общественность также предлагала ввести производственную гимнастику в трудовых коллективах. Замминистра здравоохранения отметил, что в некоторых странах подобная практика существует.
«Мы на основе этого анализа ввели данные рекомендации в нашу Концепцию здорового образа жизни, которая нами разработана и сейчас находится на согласовании в министерстве юстиции… В Концепции мы рассматриваем вопросы активности и профилактики гиподинамии (ред. пониженная подвижность)», – сказал замглавы минздрава.
Виды упражнений, рекомендуемые во время гимнастики, министерство здравоохранения разработает совместно с Госслужбой по спорту.
В рамках совещания Александр Мартынов заслушал информацию о возмещении «выпавших» доходов у педагогов и врачей. Вице-премьер – глава минздрава Алексей Цуркан сообщил, что в этом месяце произведут выплаты за октябрь и ноябрь (всего 570 специалистам). Потери за декабрь будут выплачены в январе. Что касается системы просвещения, то учителям во всех городах и районах (кроме Каменского и Григориопольского) средства возвратили. Председатель Правительства поручил до конца года закрыть задолженность оставшимся работникам системы образования.