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О чем договорились на саммите в Париже

О чем договорились на саммите в Париже

Лидеры стран «нормандской четверки» Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский приняли коммюнике по итогам встречи в Париже, документ поступил в распоряжение РИА Новости, передает news.mail.ru.

Коммюнике состоит из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

Документ называет минские соглашения по Донбассу базисом работы в «нормандском» формате и выражает заинтересованность «четверки» в согласовании особого статуса региона.

Декларация также предусматривает разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых пунктах в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней.

Кроме того, лидеры «нормандской четверки» призывают Контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе «всех на всех» до конца года и предоставить Красному кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон следующая встреча в «нормандском» формате состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.

Безальтернативность минских соглашений
Президент России Владимир Путин, комментируя итоги встречи, назвал работу «нормандского» саммита «очень полезной». Он также высказал благодарность лидерам, принявшим участие в этих переговорах.

"Я хочу поблагодарить господина президента (Эммануэля) Макрона за его инициативу, за то, что и он, и канцлер ФРГ (Ангела Меркель) уделяют так много внимания этому вопросу, который как бы не входит в прямой круг их обязанностей, но исходят из того, что это важно для всех нас — и для Украины, и для России, и для наших соседей в Европе."
Владимир Путин, Президент РФ

При этом он отметил, что в итоговом коммюнике после встречи лидеров стран «нормандской четверки» подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений.

Он добавил, что в документе подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта, и заверил, что Москва будет делать все для урегулирования конфликта в Донбассе.

По словам Путина, в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе произошло «потепление», достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.

«Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это уже состоялось. Мы добились развода сил в трех точках, это состоялось. Мы встретились сейчас в “нормандском формате” и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось, поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении», — сказал он.

Путин также призвал не забывать о простых людях в Донбассе, заявив, что договоренности лидеров «нормандской четверки» должны улучшить их жизнь не когда-то, а сейчас.

«Дорога с двухсторонним движением»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к выполнению договоренностей, достигнутых в Париже, но это «дорога с двухсторонним движением».

"У нас есть надежда на то, что все договоренности будут придерживаться, но у нас есть четкое понимание, что лишь конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира".
Владимир Зеленский, Президент Украины

При этом Зеленский заметил, что после саммита осталось много вопросов, которые решить не удалось. «Обязательно надо сделать это в будущем. Уверен, что мы обязательно их решим вместе», — добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию Украины. «Украина — унитарное государство, это неизменная статья конституции Украины и нерушимый принцип существования государства», — заявил он.

Кроме того, украинский лидер заявил, что местные выборы в Донбассе возможны только по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ. Он также признал, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

«Стабильность европейского континента»
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что от урегулирования ситуации на востоке Украины зависит стабильность европейского континента и строительство новой архитектуры.

«И потому сегодняшняя встреча (“нормандский” саммит — ред.) была важна», — подчеркнул он.

Макрон также сообщил о прогрессе по ряду вопросов. «Это темы разведения, прекращения огня, обмена пленными, необходимости восстановления доверия в течение ближайших месяцев», — уточнил он.

Договорились о реализации формулы Штайнмайера
Участники саммита в «нормандском» формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила, в свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Это произошло благодаря мужеству Украины, потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно… Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры», — сказала она.

Меркель добавила, что конкретно речь идет о «дополнении к минским соглашении», в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе.

«Это было принято сейчас Украиной и согласовано с Россией, это был большой прорыв», — подчеркнула канцлер.



news.mail.ru
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