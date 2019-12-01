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Тот самый вкус

Тот самый вкус

Бендерский пивоваренный завод отметил полувековой юбилей со дня открытия второго производства. Это старейшее предприятие на берегах Днестра и городской бренд. Пивзавод запустили еще в 1860 году, он постоянно строился и развивался. Завод входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Бендер. Социальные инвестиции – одно из направлений деятельности предприятия, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.

Первое производство построено еще в 19 веке. Тогда его именовали Днестровский пивоваренный завод. Сегодня он старейший в регионе. В 1941 в завод попала авиабомба, его отстроили, через год после Победы начали выпускать пиво и лимонад. В 92-м предприятие разграбили националисты. И завод вновь восстановили. К слову, производство реконструируют и развивают по сей день.

«В этом году произошла большая реконструкция, поменяли три котла, немецкие горелки. Работы почти завершили, сейчас устанавливают автоматические химводоочистки. Ремонт котельной продолжается, много сделано в этом году», - рассказала мастер котельной Валентина Главацкая.

«Старушка» - так ласково окрестили бендерское пенное. «Классическое», «Оригинальное», «Юбилейное» и новое, «Пшеничное», пиво. Здесь, как и полвека назад пахнет хлебом. Пиво делают по традиционной технологии. Еще выпускают минеральную воду «Варница», слабоалкогольные напитки и десяток видов ликеров и крепких настоек.

«В 2004-м на территории пробурили скважину минеральной воды глубиной 76 метров, назвали Варница-3. В 2014-м варочные котлы отработали, мы поменяли их на новые, не останавливая производства. В том же году своими силами в цехе розлива собрали линию спиртных напитков», - углубился в историю развития предприятия Валерий Борисов, генеральный директор Бендерского пивоваренного завода.

На предприятии разработана собственная инвестиционная программа. Только в этом году около 10 млн. рублей вложили в развитие производства. Строят собственную сеть фирменных магазинов. Их уже 5. В Бендерах, Парканах и Рыбнице. Так решают главную проблему – ограниченный рынок сбыта.

«Завод является одним из крупнейших доноров местного и республиканского бюджетов. Благодаря тем доходам, которые вы зарабатываете, мы реализуем многие муниципальные программы. Вы не остаетесь от социальных обязательств и оказываете помощь детсадам и школам», - отметил глава Бендер Роман Иванченко.

Одаренным детям из школы гимнастики помогают выехать на соревнования, подшефной школе – сделать ремонт. Социальные инвестиции – одно из направлений деятельности завода. Не менее успешное, чем производство.
bendery-ga.org
  • Вчера, 22:04
  • DTV
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