Вадим Красносельский провел совещание, пригласив к рабочей дискуссии руководство Администрации Президента, Верховного Совета и Правительства ПМР, главу Минздрава и его заместителей. Основной вопрос – результаты проверки обеспеченности медицинских организаций продуктами питания, а также лабораторий лечебно-профилактических учреждений республики реагентами и расходными материалами. Ее инициировал Президент. По его поручению контрольные мероприятия проведены в девяти организациях, среди которых РКБ, госпиталь инвалидов ВОВ, рыбницкая ЦРБ, бендерский центр матери и ребенка и другие учреждения. Проверка показала, что во многих случаях отсутствуют вовсе или имеются в недостаточном количестве реактивы для проведения значительного числа жизненно важных анализов. Недостаток реагентов и расходных материалов приводит к длительному простою медицинского оборудования, что может стать причиной выхода техники из строя, передает пресс-служба Президента Приднестровья.
Что касается обеспечения учреждений системы здравоохранения продуктами питания: самая серьезная проблема с молочной продукцией. Результаты проведенной проверки показали, что лечебные заведения обеспечиваются ей не в полной мере. Еще один проблемный аспект, на который указал Вадим Красносельский, – не завершенный по сей день тендер.
Одной из причин сложившейся в системе здравоохранения ситуации проверяющие органы считают изменение порядка закупки товаров: по инициативе Минздрава последние полгода ее осуществляют централизованно по результатам ведомственного тендера. Его проводят в три этапа без ограничения времени процедуры. Тендер на закупку реактивов и материалов для диагностических исследований на 2020 год до сих пор даже не объявлен, констатировал Глава государства. Такое положение дел он считает недопустимым. Вадим Красносельский отвел ровно месяц на устранение проблем с поставками реагентов и продуктов – выработку рабочего эффективного механизма, который не допустит простоев дорогостоящего и жизненно важного оборудования и ограничений в качественном питании граждан.
По мнению Президента, в существующих обстоятельствах рассуждать о реализации новой Концепции здравоохранения рано. Документ важен и крайне необходим, но начинать надо с наведения порядка в обозначенных сферах, подчеркнул Вадим Красносельский. На данном этапе он поручил руководству профильного министерства вести параллельно с устранением существующих локальных проблем работу информационного толка: проект Концепции развития здравоохранения необходимо представлять на местах, его презентацию в городах и районах обязаны проводить разработчики, считает Президент. Он рекомендовал заместителям Министра здравоохранения ПМР взять кураторство над отдельными городами и районами и поддерживать с ними тесный системный контакт.