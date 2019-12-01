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Национальное агентство общественного здравоохранения в РМ призывает к срочной вакцинации против дифтерии

Национальное агентство общественного здравоохранения в РМ призывает к срочной вакцинации против дифтерии

Прививки против дифтерии должны быть сделаны в срочном порядке и взрослым и детям.

К этому призывает Национальное агентство общественного здравоохранения (НАОЗ) в РМ, в контексте того, что в течение октября-ноября нынешнего года в соседней Украине был зарегистрирован 21 случай этого острого инфекционного заболевания, передает trm.md

Представители сферы здравоохранения заявляют, что в Республике Молдова вакцинацию против дифтерии уже прошли от 90 до 95% детей, однако взрослые иммунизацию прошли лишь частично, ч то повышает риск распространения болезни.

Во многих странах Европы вакцина против дифтерии уже давно является обязательной процедурой и выступает в качестве профилактики инфекции.

Болезнь передаётся при кашле, чихании и посредством грязных рук. Иммунотерапия или своевременная вакцинация против дифтерии является единственным надёжным способом предотвращения инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от 5 до 10% больных дифтерией умирают.

В Республике Молдова, как и в других странах, подчёркивает НАОЗ, вакцины против дифтерии бесплатны и соответствуют международным стандартам, сертифицированным Всемирной организацией здравоохранения.

trm.md
  • Сегодня, 08:07
  • DTV
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