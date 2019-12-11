Из Приднестровья вывезли 4 тонны старых батареек. Именно столько скопилось за последние 1,5 года на складе в «Спецавтохозяйстве». Туда они попали благодаря усилиям общественной организации «ЭкоПМР», развернувшей широкую кампанию по сбору отработанных гальванических элементов.
«Их собирали волонтёры по всему Приднестровью: граждане приносили их на наши пункты сбора. Основная нагрузка легла на плечи сотрудников почты: буквально каждый месяц в Тирасполь со всех отделений почты свозится порядка 200 кг батареек. У нас там установлена специальная бочка», – рассказал руководитель «Эко ПМР» Борис Эфрос.
Собирать собирали, а вот вывезти долгое время не получалось. Отработанные батарейки так и копились на территории Приднестровья. Сдвинуть дело с мёртвой точки помогли приднестровские дипломаты, которые включили вопрос в повестку переговорного процесса, передает novostipmr.com.
«Мы включились в этот проект, в прошлом году летом нам удалось вывезти всего 800 кг батареек, в этом году – 4 тонны. Мы очень признательны нашим друзьям из миссии ОБСЕ за финансово-техническое содействие в реализации этого проекта. Именно они оплатили услуги этой специализированной молдавской организации, которая занимается сбором, хранением и вывозом этих батареек», – пояснил начальник Главного внешнеполитического управления Министерства иностранных дел ПМР Дмитрий Паламарчук.
О проблеме отработанных батареек активно стали говорить относительно недавно. Тревогу забили экологи: как оказалось, эти элементы сильно загрязняют окружающую среду. Если эту батарейку выкинуть с обычным мусором, то содержащиеся в ней тяжёлые металлы вместе со сточными водами попадут в подземные воды и почву, отравляя растения.
Этим летом вышло постановление Правительства, согласно которому все организации должны обеспечить сбор отработанных батареек у себя на территории.
«Пунктов приёма постепенно будет становиться больше, сейчас собирается малая часть – около 5% или 10%. По данным ГТК, в 2017 году было завезено 40 тонн батареек + миллион батареек поштучно, всего получается 60–70 тонн. И это только то, что учтено, а по нашим оценкам, в республику ввозится около 100 тонн, так что в плане их сбора нам есть куда стремиться», – говорит руководитель общественной организации «ЭкоПМР» Борис Эфрос.