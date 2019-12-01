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НЦБК просит посольства США и Британии найти и экстрадировать Плахотнюка

НЦБК просит посольства США и Британии найти и экстрадировать Плахотнюка

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) в РМ уведомил Интерпол, посольства Румынии, США и Великобритании в РМ о второй идентичности экс-председателя Демократической партии (ДПМ) Влада Плахотнюка.

В то же время следователи обратились к дипломатическим миссиям Великобритании и США в Молдове с просьбой установить местонахождение бывшего лидера ДПМ для его последующей экстрадиции в РМ, передает point.md ссылаясь на unimedia.info

Влад Плахотнюк подозревается в Молдове в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий. 10 октября антикоррупционные прокуроры потребовали выдать ордер на его 30-дневный арест. На следующий день суд удовлетворил это ходатайство.

В конце этого же месяца НЦБК объявил Влада Плахотнюка в международный и межгосударственный розыск. Такое решение было принято после того, как экс-лидер ДПМ не явился в орган уголовного преследования для применения меры пресечения в виде предварительного ареста. Впоследствии следователи потребовали объявить Плахотнюка в международный розыск по линии Интерпола с целью ареста и экстрадиции.

29 октября Антикоррупционная прокуратура в контексте получения Плахотнюком второго молдавского паспорта на имя Владислава Новака возбудила уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий в интересах организованной преступной группировки.

НЦБК просит посольства США и Британии найти и экстрадировать Плахотнюка

НЦБК просит посольства США и Британии найти и экстрадировать Плахотнюка

НЦБК просит посольства США и Британии найти и экстрадировать Плахотнюка

НЦБК просит посольства США и Британии найти и экстрадировать Плахотнюка

НЦБК просит посольства США и Британии найти и экстрадировать Плахотнюка

НЦБК просит посольства США и Британии найти и экстрадировать Плахотнюка

НЦБК просит посольства США и Британии найти и экстрадировать Плахотнюка

НЦБК просит посольства США и Британии найти и экстрадировать Плахотнюка

НЦБК просит посольства США и Британии найти и экстрадировать Плахотнюка

НЦБК просит посольства США и Британии найти и экстрадировать Плахотнюка

point.md
  • Сегодня, 15:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
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