В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 05 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), в связи с подготовкой и проведением мероприятий по празднованию новогодних и рождественских праздников, и в целях создания праздничной атмосферы в городе Бендеры в канун Нового года и в праздничные дни:
1. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории города Бендеры (с селами Гыска, Протягайловка) в срок до 13.12.2019 г. обеспечить декоративно-художественное оформление фасадов, входных групп зданий, витрин с отражением тематики праздника, используя в дизайне световые и иллюминационные решения.
2. Руководителям объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, независимо от организационно-правовой формы собственности, оформить новогодней атрибутикой витрины магазинов, интерьеры торговых залов, фасады зданий и прилегающие к объектам предпринимательской деятельности территории.
3. Для обеспечения функционирования в период новогодних праздников сезона 2019 – 2020 гг. имеющейся иллюминации, световых фигур и элементов декорации МУ «УЖКХ г. Бендеры» обеспечить:
3.1 проверку рабочего состояния и эксплуатационные характеристики перечисленных элементов расположенных на территории города и при необходимости провести восстановительные работы: - точечных световых элементов; - кронштейнов; - растяжек; - отдельных съемных световых элементов.
3.2 проверку наличия и состояния декоративной отделки и световой подсветки декоративных фигур, отдельных элементов, малых архитектурных форм, при необходимости провести восстановительные работы.