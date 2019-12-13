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В Бендерах празднично оформят здания, сооружения и строения

В Бендерах празднично оформят здания, сооружения и строения

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 05 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), в связи с подготовкой и проведением мероприятий по празднованию новогодних и рождественских праздников, и в целях создания праздничной атмосферы в городе Бендеры в канун Нового года и в праздничные дни:

1. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории города Бендеры (с селами Гыска, Протягайловка) в срок до 13.12.2019 г. обеспечить декоративно-художественное оформление фасадов, входных групп зданий, витрин с отражением тематики праздника, используя в дизайне световые и иллюминационные решения.

2. Руководителям объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, независимо от организационно-правовой формы собственности, оформить новогодней атрибутикой витрины магазинов, интерьеры торговых залов, фасады зданий и прилегающие к объектам предпринимательской деятельности территории.

3. Для обеспечения функционирования в период новогодних праздников сезона 2019 – 2020 гг. имеющейся иллюминации, световых фигур и элементов декорации МУ «УЖКХ г. Бендеры» обеспечить:

3.1 проверку рабочего состояния и эксплуатационные характеристики перечисленных элементов расположенных на территории города и при необходимости провести восстановительные работы:
- точечных световых элементов;
- кронштейнов;
- растяжек;
- отдельных съемных световых элементов.

3.2 проверку наличия и состояния декоративной отделки и световой подсветки декоративных фигур, отдельных элементов, малых архитектурных форм, при необходимости провести восстановительные работы.

bendery-ga.org
  • Сегодня, 15:27
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