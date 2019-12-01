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В Молдове за агрессию в адрес учителей будут наказывать

В Молдове за агрессию в адрес учителей будут наказывать

Насилие в отношении учителей со стороны учеников или родителей может быть наказано штрафом, работой в пользу общества или даже тюремным заключением.

Это предусматривает законопроект, инициированный демократами Павлом Филипом, Моникой Бабук и Игорем Время. Депутаты предлагают внести поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об образовании, чтобы акты насилия в отношении учителей были квалифицированы как хулиганство и наказывались штрафом до 68 000 леев или лишением свободы на срок до 5 лет, передает Noi.md со ссылкой на Agora.

В то же время действия, квалифицируемые как мелкое хулиганство, то есть публичное оскорбление учителей, будут наказываться штрафами до 3000 леев или общественной работой до 60 часов.

Учителя будут обязаны незамедлительно сообщать о любых подозреваемых или подтвержденных случаях жестокого обращения, физического или словесного насилия в отношении них или их коллег со стороны учащихся, родителей учащихся и других лиц.

«Учитывая сообщения учителей о многочисленных случаях насилия и угроз, имевших место в учебных заведениях, в том числе в отношении учителей, мы считаем необходимым дополнить соответствующее законодательство»,– отмечают авторы законодательной инициативы в информативной ноте к проекту.

Noi.md
  • Сегодня, 15:31
  • DTV
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