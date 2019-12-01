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Пособие по уходу за онкобольным ребенком будет оплачиваться за весь период амбулаторного лечения

Пособие по уходу за онкобольным ребенком будет оплачиваться за весь период амбулаторного лечения

Пособие по временной нетрудоспособности будет выплачиваться застрахованному лицу в случае ухода за больным ребенком до 18 лет при злокачественных новообразованиях за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ним в стационарном лечебно-профилактическом учреждении. Соответствующий закон сегодня подписал Президент ПМР Вадим Красносельский, сообщает novostipmr.com.

Ранее такое право было у застрахованных лиц, которые осуществляли уход за ребенком до 18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:37
  • DTV
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