Пособие по временной нетрудоспособности будет выплачиваться застрахованному лицу в случае ухода за больным ребенком до 18 лет при злокачественных новообразованиях за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ним в стационарном лечебно-профилактическом учреждении. Соответствующий закон сегодня подписал Президент ПМР Вадим Красносельский, сообщает novostipmr.com.
Ранее такое право было у застрахованных лиц, которые осуществляли уход за ребенком до 18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением.