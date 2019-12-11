Недавно компания Google выпустила обновление для своего браузера Chrome. Но лишь теперь поисковый гигант решил поделиться подробностями о тех нововведениях, которые были добавлены в Chrome 79.
В первую очередь Google уделила внимание безопасности. Одна из новых функций — оповещение о краже данных для входа в учётную запись, передает ixbt.com
Как сказано в пресс-релизе, если ваши имя пользователя или пароль были скомпрометированы в результате взлома, при попытке входа в свою учётную запись на этом сайте Chrome оповестит вас о взломе и сразу предложить сменить их везде, где они используются. Эта функции дебютировала ранее в рамках Password Checkup, но теперь доступна целиком в браузере.
Также новая версия Chrome получила защиту от фишинга в реальном времени — ранее соответствующая база обновлялась каждые 30 минут, чего порой было недостаточно.