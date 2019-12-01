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В Приднестровье создан экспертный совет по психологии

В Приднестровье создан экспертный совет по психологии

В Приднестровье создан экспертный совет по психологии. Соответствующее распоряжение было подписано президентом. В его состав вошли представители различных министерств и ведомств и органов госвласти, а председателем назначена заведующая кафедрой психологии факультета педагогики и психологии Приднестровского госуниверситета Виктория Кучерявенко.

Как она рассказала ИА «Новости Приднестровья», идея создать подобную структуру висела в воздухе давно. Она поможет объединить усилия людей, работающих в этой отрасли, чтобы решить ряд задач. Во-первых, это разработка правил и стандартов профессиональной деятельности в области психологии. Во-вторых, создание единой законодательной базы, которая позволит регламентировать эту сферу, передает novostipmr.com.

«Наиболее разработанной областью профессиональной деятельности, связанной с развитием психологии в нашей республике, является образовательная сфера. В некоторых школах есть психологические службы, разработана нормативно-правовая документация. Во всех остальных учреждениях в некоторых есть психологи, а в некоторых нет, но их деятельность регламентировалась только ведомственными документами. Нет единого закона, каких-то положений о том, кто такой психолог, чем он должен заниматься, каковы его функции. Тем более нет, например, такого общего этического кодекса психолога», – пояснила Виктория Кучерявенко.

Таким образом, совет будет призван систематизировать и вывести на новый уровень работу психологов и психологических служб, сделать её более эффективной. В первую очередь это касается качества помощи, оказываемой гражданам. Кстати, к участию в совете планируется привлечь и тех, кто осуществляет частную практику.

Собираться планируют раз в квартал. Среди самых актуальных вопросов ближайшей повестки дня также значится разработка единого классификатора видов деятельности и услуг в области психологии.

«Зачастую мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда человек называет себя психологом, а профессионального образования у него нет. И он может принести вред, работая неквалифицированно. Необходимо также посмотреть на сертификацию услуг: кто занимается у нас этими видами деятельности, каков их уровень профессионального развития», – отметила руководитель совета.

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:40
  • DTV
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