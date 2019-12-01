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В ноябре инфляция в Приднестровье составила 0,18%
Индекс потребительских цен в Приднестровье составил в ноябре 0,18% против 0,61% месяцев ранее.
На продукты питания цены выросли на 0,22%, непродовольственные товары подорожали на 18%, а услуги населению - на 0,12%, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Кумулятивный уровень инфляции за 11 месяцев достиг 4,32%, в том числе 9,23% - на продукты и 2,56% - на услуги.
А непродовольственные товары стали, судя по местной статистике, стали дешевле с начала года на 0,11%.
В 2018 г. инфляция в Приднестровье составила 6,97% при планировавшихся 5-7%. В 2019 г. она, согласно прогнозу властей, не превысит 6%.
point.md
- Сегодня, 08:44
- DTV
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