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В ноябре инфляция в Приднестровье составила 0,18%

В ноябре инфляция в Приднестровье составила 0,18%

Индекс потребительских цен в Приднестровье составил в ноябре 0,18% против 0,61% месяцев ранее.

На продукты питания цены выросли на 0,22%, непродовольственные товары подорожали на 18%, а услуги населению - на 0,12%, передает point.md ссылаясь на infotag.md

Кумулятивный уровень инфляции за 11 месяцев достиг 4,32%, в том числе 9,23% - на продукты и 2,56% - на услуги.

А непродовольственные товары стали, судя по местной статистике, стали дешевле с начала года на 0,11%.

В 2018 г. инфляция в Приднестровье составила 6,97% при планировавшихся 5-7%. В 2019 г. она, согласно прогнозу властей, не превысит 6%.

point.md
  • Сегодня, 08:44
  • DTV
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