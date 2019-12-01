Вчера, 11 декабря, была запущена онлайн-платформа, позволяющая гражданам Республики Молдова анонимно общаться с журналистами и неправительственными организациями.
Представитель общественного объединения «Юристы за права человека» Виталие Зямэ отметил в контексте события, что люди информацию и документы, считая, что они представляют общественный интерес, могут отправлять журналистам и неправительственным организациям. А они в итоге могут использовать их, чтобы проводить собственные расследования, передает trm.md
«Платформа была создана в рамках поддерживаемого Фондом демократии ООН проекта «Продвижение права граждан Республики Молдова на информацию». Платформа anonim.md – это инструмент, который любому человеку, желающему довести до сведения журналистов злоупотребления, коррупционные акты и другие нарушения, позволяет связаться с ними. Платформа защищена, так что анонимность людей, использующих эту платформу, может быть надёжно сохранена. В принципе, каждый человек, если желает, может получить доступ и использовать эту платформу», - рассказал Виталие Зямэ.
Учреждения, желающие стать получателями, должны отправить сообщение на электронную почту Ассоциации «Юристы за права человека», чтобы получить электронное послание с именем пользователя и паролем на сайте. Отправителям не нужно создавать учётную запись.