Dnestr.TV

 
0

В Молдове граждане могут анонимно сообщать о беззакониях и злоупотреблениях властей

В Молдове граждане могут анонимно сообщать о беззакониях и злоупотреблениях властей

Вчера, 11 декабря, была запущена онлайн-платформа, позволяющая гражданам Республики Молдова анонимно общаться с журналистами и неправительственными организациями.

Представитель общественного объединения «Юристы за права человека» Виталие Зямэ отметил в контексте события, что люди информацию и документы, считая, что они представляют общественный интерес, могут отправлять журналистам и неправительственным организациям. А они в итоге могут использовать их, чтобы проводить собственные расследования, передает trm.md

«Платформа была создана в рамках поддерживаемого Фондом демократии ООН проекта «Продвижение права граждан Республики Молдова на информацию». Платформа anonim.md – это инструмент, который любому человеку, желающему довести до сведения журналистов злоупотребления, коррупционные акты и другие нарушения, позволяет связаться с ними. Платформа защищена, так что анонимность людей, использующих эту платформу, может быть надёжно сохранена. В принципе, каждый человек, если желает, может получить доступ и использовать эту платформу», - рассказал Виталие Зямэ.

Учреждения, желающие стать получателями, должны отправить сообщение на электронную почту Ассоциации «Юристы за права человека», чтобы получить электронное послание с именем пользователя и паролем на сайте. Отправителям не нужно создавать учётную запись.

trm.md
  • Сегодня, 08:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна