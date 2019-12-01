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Взаимодействие государственных и негосударственных структур в целях профилактики различных форм насилия в отношении женщин

Взаимодействие государственных и негосударственных структур в целях профилактики различных форм насилия в отношении женщин

В Тирасполе, в рамках кампании «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и детей» в г. Тирасполе состоялся круглый стол, посвященный вопросам взаимодействия государственных и негосударственных структур в целях профилактики различных форм насилия в отношении женщин.

Организаторами проведения круглого стола выступили НП «Центр развития и поддержки гражданских инициатив "Резонанс" и НП "Альянс общественного здоровья".

В работе круглого стола приняли участие представители профильных министерств и ведомств, специализированного медицинского учреждения (Центр «СПИД»), некоммерческих организаций и инициативной группы женщин.

В рамках дискуссии были рассмотрены вопросы вовлеченности некоммерческих организаций и государственных органов в предупреждение домашнего насилия, а также тесно связанного с ним распространения социально значимых заболеваний, включая ВИЧ, среди женщин. Женскими активистками была освещена тема институционального насилия в отношении ВИЧ-положительных женщин, а также предложены механизмы по улучшению ситуации с соблюдением прав женщин, живущих с ВИЧ, и предупреждению их дискриминации и насилия.

Как отметил начальник отдела Управления милиции общественной безопасности, подполковник милиции Каргаполов Андрей Александрович: «Работа по профилактике домашнего насилия и распространения заболеваний для нашего ведомства - это новое направление, и мы рады тому, что делаем первые шаги и уже имеем некоторые успехи. Надеемся, что это только начало и впереди большая работа!»
Представители некоммерческих организаций и Министерства внутренних дел ПМР поделились опытом институционального взаимодействия в вопросах профилактики семейно-бытового насилия и распространения ВИЧ, нашедшего закрепление в нормативных актах – Инструкциях и Методических указаниях, а также отметили в качестве положительного результата взаимодействия увеличившиеся показатели по перенаправлениям граждан, нуждающихся в услугах, со стороны органов внутренних дел. Такое взаимодействие помогает своевременно оказывать социальную помощь именно тем, кто в ней нуждается. Участники встречи высказали мнение, что наличие подобных нормативных документов о взаимодействии с другими заинтересованными службами и ведомствами стало бы хорошей перспективой для повышения эффективности профилактической работы.

В завершение встречи представители Министерства внутренних дел и Министерства по социальной защите и труду получили награды, учрежденные организациями гражданского общества, за выдающийся вклад в борьбу с распространением эпидемии ВИЧ.

Организация и проведение мероприятий стало возможным благодаря финансовой поддержке Посольства Великобритании в Кишинёве посредством Conflict, Stability and Security Fund в рамках проекта МОМ, а также Международной Благотворительной Организации «Евразийская Женская Сеть по СПИДу» через A.O. „Mamele pentru Viață”.



  • Сегодня, 15:46
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