Депутат парламента Румынии Корина Крецу («Pro România», S&D) призывает Министерство иностранных дел Бухареста предпринять необходимые шаги для участия в переговорах в формате 5 + 2 относительно урегулирования приднестровского конфликта.
Корина Крецу сказала, что Европейский Союз поддерживает процесс урегулирования конфликта, и сказала, что «Румыния имеет право сесть за стол переговоров». Она подчеркнула, что этот конфликт может быть разрешен путем политико-дипломатического диалога, передает zdg.md.
«Я сожалею, что Румыния была исключена. В какой-то момент Румыния была частью переговорной группы по урегулированию приднестровского конфликта. Именно это – историческая трагедия. К сожалению, у Сталина возникла идея объединить часть Молдовы, которая всегда принадлежала Румынии, с частью, которая никогда не принадлежала Румынии. С этой точки зрения, я думаю, мы должны продолжить переговоры по урегулированию приднестровского конфликта. Важно, чтобы граждане там не пострадали.
(…) Основные права граждан не должны затрагиваться никоим образом. Эти несколько румын, проживающих в Приднестровье, имеют те же права, что и любой гражданин Республики Молдова. С этой точки зрения, я думаю, что важно идти вперед», – заявила евродепутат в рамках программы «Punctul pe Azi» на телеканале «TVR Moldova».
Депутат Европарламента Корина Крецу («Pro România», S&D) посетила Молдову впервые в качестве члена Европейского парламента, после того, как в прошлом году была в Кишиневе в качестве еврокомиссара по региональной политике.
Последние переговоры в формате «5 + 2» для процесса приднестровского урегулирования состоялись в Братиславе 9 и 10 октября. После чего стороны, посредники и наблюдатели отметили, что работа по согласованию нового протокола в Братиславе будет продолжена.
Целью переговоров в формате «5 + 2» является разработка принципов всеобъемлющего урегулирования, основанного на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ, с особым статусом для Приднестровья в Молдове, так, как это подтверждается ежегодно в заявлениях Совета министров всех 57 государств-участников.
Переговоры в формате «5 + 2» ведутся с участием представителей сторон, посредников и наблюдателей – Молдовы, Приднестровской территории, ОБСЕ, Российской Федерации, Украины, Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза.