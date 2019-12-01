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Политпредставители Приднестровья и Молдовы встретятся 16 декабря в Кишинёве

Политпредставители Приднестровья и Молдовы встретятся 16 декабря в Кишинёве

16 декабря 2019 года в 14-00 в офисе Миссии ОБСЕ в городе Кишиневе пройдет встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова Виталия Игнатьева и Александра Фленкя.

Как сообщается на mid.gospmr.org, в ходе предстоящей встречи приднестровская сторона намерена поднять широкий комплекс актуальных проблем в диалоге сторон, включая вопросы закрытия счетов приднестровских предприятий в банках Молдовы, водительских удостоверений, импорта товаров в Приднестровье после 1 февраля 2020 года, телекоммуникаций, политически мотивированных уголовных дел и др. Также планируется обсудить перспективы подписания Братиславского протокола.

mid.gospmr.org
  • Вчера, 21:47
  • DTV
  • Просмотров: 13
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