16 декабря 2019 года в 14-00 в офисе Миссии ОБСЕ в городе Кишиневе пройдет встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова Виталия Игнатьева и Александра Фленкя.
Как сообщается на mid.gospmr.org, в ходе предстоящей встречи приднестровская сторона намерена поднять широкий комплекс актуальных проблем в диалоге сторон, включая вопросы закрытия счетов приднестровских предприятий в банках Молдовы, водительских удостоверений, импорта товаров в Приднестровье после 1 февраля 2020 года, телекоммуникаций, политически мотивированных уголовных дел и др. Также планируется обсудить перспективы подписания Братиславского протокола.