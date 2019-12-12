Геннадий Репников, скульптор из Тирасполя, изготовил гипсовую модель тактильного глобуса, предназначенного для обучения слабовидящих и незрячих детей.
Макет глобуса, изготовленный тираспольчанином - уникален. Его диаметр составляет более полутора метров. Для сравнения, обучение в российских школах проходит на тактильных глобусах диаметром всего 30 см., передает novostipmr.com
«На стандартные тактильные глобусы нанесена плёнка с контурами материков и некоторых географических объектов. Но сами глобусы - размером с футбольный мяч. Ребёнок может ощутить только несколько материков, а такие объекты, как моря, горы, он не сможет отобразить в своём воображении самостоятельно», - поясняет Геннадий.
На глобусе Репникова материки и острова приподняты над уровнем моря, что позволяет легко определить любой объект. Расположение континентов, островов и морей при этом строго соответствует картам. Скульптор уверен, что чем больше ребёнок получает знаний о нашей планете, горах, морях и океанах, тем больше у него увеличивается тяга к образованию. Например, прочитав книгу, он уже сможет найти на глобусе, где происходили события, описанные в произведении.
Идея создать тактильный глобус скульптору пришла давно. А 8 месяцев назад он взялся за её реализацию.
«Этот глобус - продолжение моего творческого пути. Я обратился с ходатайством к председателю Общества слепых Приднестровья, он оценил мою разработку, и с его помощью мы вышли на организации и учреждения, которые заинтересовались этим проектом», - рассказал Геннадий.
При помощи уже созданной модели мастер будет делать полимерные глобусы. По задумке конечный результат должен получиться ярким и полностью соответствовать нуждам детей с проблемами зрения.
«Это нужно в первую очередь для того, чтобы дети, которые будут обучаться на нём, чувствовали, что о них заботятся, а предмет, на котором они обучаются, обладает достоинствами и качествами, необходимыми для полноценного развития», - говорит скульптор.
Сейчас Геннадий ищет спонсоров, чтобы изготовить как много больше тактильных глобусов. Скульптор планирует безвозмездно передать глобусы всем коррекционным школам республики.