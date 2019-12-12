Dnestr.TV

 
0

Тираспольский скульптор создал модель тактильного глобуса для слабовидящих и незрячих детей

Тираспольский скульптор создал модель тактильного глобуса для слабовидящих и незрячих детей

Геннадий Репников, скульптор из Тирасполя, изготовил гипсовую модель тактильного глобуса, предназначенного для обучения слабовидящих и незрячих детей.

Макет глобуса, изготовленный тираспольчанином - уникален. Его диаметр составляет более полутора метров. Для сравнения, обучение в российских школах проходит на тактильных глобусах диаметром всего 30 см., передает novostipmr.com

«На стандартные тактильные глобусы нанесена плёнка с контурами материков и некоторых географических объектов. Но сами глобусы - размером с футбольный мяч. Ребёнок может ощутить только несколько материков, а такие объекты, как моря, горы, он не сможет отобразить в своём воображении самостоятельно», - поясняет Геннадий.

На глобусе Репникова материки и острова приподняты над уровнем моря, что позволяет легко определить любой объект. Расположение континентов, островов и морей при этом строго соответствует картам.
Скульптор уверен, что чем больше ребёнок получает знаний о нашей планете, горах, морях и океанах, тем больше у него увеличивается тяга к образованию. Например, прочитав книгу, он уже сможет найти на глобусе, где происходили события, описанные в произведении.

Идея создать тактильный глобус скульптору пришла давно. А 8 месяцев назад он взялся за её реализацию.

«Этот глобус - продолжение моего творческого пути. Я обратился с ходатайством к председателю Общества слепых Приднестровья, он оценил мою разработку, и с его помощью мы вышли на организации и учреждения, которые заинтересовались этим проектом», - рассказал Геннадий.

При помощи уже созданной модели мастер будет делать полимерные глобусы. По задумке конечный результат должен получиться ярким и полностью соответствовать нуждам детей с проблемами зрения.

«Это нужно в первую очередь для того, чтобы дети, которые будут обучаться на нём, чувствовали, что о них заботятся, а предмет, на котором они обучаются, обладает достоинствами и качествами, необходимыми для полноценного развития», - говорит скульптор.

Сейчас Геннадий ищет спонсоров, чтобы изготовить как много больше тактильных глобусов. Скульптор планирует безвозмездно передать глобусы всем коррекционным школам республики.

novostipmr.com
  • Вчера, 21:50
  • DTV
  • Просмотров: 14
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный турнир "Снежинка"
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Сильные против насилия!
  • Двойной праздник в Парканах (Концерт)
  • Виталий Огородников: "Форум прошел) организаторы моло ...
  • Бюро по реинтеграции в РМ отреагировало на скандальные ...
  • Двойной праздник в Парканах (Фоторепортаж)
  • А.В. Штембуляк – президенту ПМР В. Н. Красносельскому
  • Софию Ротару предложили лишить звания "Народная артист ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна