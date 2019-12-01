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Moldovagaz опубликовала карту альтернативного пути по доставке газа в страну

Moldovagaz опубликовала карту альтернативного пути по доставке газа в страну

Вчера, 12 декабря, в Moldovagaz сообщили, что с 1 января у Молдовы появится возможность получать природный газ в реверсном потоке по трансбалканскому коридору.

Компания разработала альтернативный маршрут поставок голубого топлива для всех потребителей, передает point.md

В начале недели директор Moldovagaz Вадим Чебан заявил, что Республика Молдова достигла соглашения с Украиной о транзите природного газа, которое планируют подписать до конца текущего года. К 31 декабря будут заключены два договора: один о предоставлении услуг по транспортировке газа на территорию Республики Молдова, а другой – на территорию Украины.

Если договоренности с украинскими властями относительно транзита российского природного газа не увенчаются успехом, газоснабжение Республики Молдова будет происходить через трансбалканский коридор, из Болгарии и Румынии.

point.md
  • Сегодня, 07:51
  • DTV
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