Стоимость продовольственных товаров за январь-ноябрь 2019 года увеличилась в Приднестровье немногим более девяти процентов. При этом, по отношению к предыдущему месяцу продукты питания в среднем по республике практически остались неизменными. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 декабря 2019 года. Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница, передает newspmr.com.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 59.17 руб. Говядина бескостная – 83.34 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 76.51 руб. Свинина бескостная – 80.85 руб. Фарш мясной – 74.84 руб. Пельмени – 41.27 руб. Печень говяжья – 83.25 руб. Куры потрошеные – 34.98 руб. Окорочка куриные – 30.87 руб. Сало – 41.63 руб. Колбаса вареная – 99.56 руб. Сосиски – 72.02 руб. Сардельки – 87.41 руб. Колбаса полукопченая – 126.42 руб. Мясокопчености – 130.84 руб. Колбаса сырокопченая – 208.06 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 42.87 руб. Карась свежий – 30.34 руб. Толстолобик свежий – 28.68 руб. Мойва – 44.94 руб. Хек – 50.01 руб. Скумбрия – 56.05 руб. Сельдь замороженная – 26.54 руб. Сельдь соленая – 34.84 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 24.80 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 12.17 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 24.42 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 18.11 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 7.00 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 11.15 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 10.73 руб. Кефир, 0,5 л – 5.65 руб. Ряженка, 0,5 л – 7.58 руб. Сметана, кг – 38.52 руб. Сметана на рынке, кг – 46.07 руб. Творог, кг – 49.84 руб. Творог на рынке, кг – 52.67 руб. Сыр твердый, кг – 117.97 руб. Брынза на рынке, кг – 70.83 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 8.56 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.23 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 9.87 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 9.59 руб. Рис шлифованный, кг – 17.93 руб. Крупа манная, кг – 10.85 руб. Крупа гречневая, кг – 14.80 руб. Крупа пшеничная, кг – 6.81 руб. Крупа кукурузная, кг – 9.77 руб. Крупа ячневая, кг – 7.46 руб. Крупа перловая, кг – 7.88 руб. Овсяные хлопья, кг – 24.73 руб. Горох, кг – 9.96 руб. Фасоль, кг – 24.11 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 14.43 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 15.55 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 7.90 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 5.18 руб. Лук репчатый, кг – 6.50 руб. Свёкла столовая, кг – 5.59 руб. Морковь, кг – 6.52 руб. Чеснок, кг – 37.21 руб. Яблоки, кг – 7.06 руб. Апельсины, кг – 25.44 руб. Лимоны, кг – 27.40 руб. Бананы, кг – 19.78 руб. Сливы сушёные, кг – 36.44 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 77.97 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 35.38 руб. Сок томатный, л – 16.90 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 8.42 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 19.50 руб. Соки фруктовые, л – 17.35 руб. Яйца куриные, 10 шт – 14.13 руб. Сахар-песок, кг – 9.70 руб. Шоколад, 100 г – 16.45 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 7.31 руб. Соль пищевая, кг – 4.50 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 20.81 руб. Лист лавровый, 100 г – 22.79 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 36.25 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 44.62 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.81 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 19.76 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в ноябре 2019 года подорожали на 0,22% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года стали дороже на 9,23%.