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Стоимость продовольственных товаров за январь-ноябрь 2019 года увеличилась

Стоимость продовольственных товаров за январь-ноябрь 2019 года увеличилась

Стоимость продовольственных товаров за январь-ноябрь 2019 года увеличилась в Приднестровье немногим более девяти процентов. При этом, по отношению к предыдущему месяцу продукты питания в среднем по республике практически остались неизменными. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 декабря 2019 года. Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница, передает newspmr.com.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 59.17 руб.
Говядина бескостная – 83.34 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 76.51 руб.
Свинина бескостная – 80.85 руб.
Фарш мясной – 74.84 руб.
Пельмени – 41.27 руб.
Печень говяжья – 83.25 руб.
Куры потрошеные – 34.98 руб.
Окорочка куриные – 30.87 руб.
Сало – 41.63 руб.
Колбаса вареная – 99.56 руб.
Сосиски – 72.02 руб.
Сардельки – 87.41 руб.
Колбаса полукопченая – 126.42 руб.
Мясокопчености – 130.84 руб.
Колбаса сырокопченая – 208.06 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 42.87 руб.
Карась свежий – 30.34 руб.
Толстолобик свежий – 28.68 руб.
Мойва – 44.94 руб.
Хек – 50.01 руб.
Скумбрия – 56.05 руб.
Сельдь замороженная – 26.54 руб.
Сельдь соленая – 34.84 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 24.80 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 12.17 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 24.42 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 18.11 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 7.00 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 11.15 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 10.73 руб.
Кефир, 0,5 л – 5.65 руб.
Ряженка, 0,5 л – 7.58 руб.
Сметана, кг – 38.52 руб.
Сметана на рынке, кг – 46.07 руб.
Творог, кг – 49.84 руб.
Творог на рынке, кг – 52.67 руб.
Сыр твердый, кг – 117.97 руб.
Брынза на рынке, кг – 70.83 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 8.56 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.23 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 9.87 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 9.59 руб.
Рис шлифованный, кг – 17.93 руб.
Крупа манная, кг – 10.85 руб.
Крупа гречневая, кг – 14.80 руб.
Крупа пшеничная, кг – 6.81 руб.
Крупа кукурузная, кг – 9.77 руб.
Крупа ячневая, кг – 7.46 руб.
Крупа перловая, кг – 7.88 руб.
Овсяные хлопья, кг – 24.73 руб.
Горох, кг – 9.96 руб.
Фасоль, кг – 24.11 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 14.43 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 15.55 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 7.90 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 5.18 руб.
Лук репчатый, кг – 6.50 руб.
Свёкла столовая, кг – 5.59 руб.
Морковь, кг – 6.52 руб.
Чеснок, кг – 37.21 руб.
Яблоки, кг – 7.06 руб.
Апельсины, кг – 25.44 руб.
Лимоны, кг – 27.40 руб.
Бананы, кг – 19.78 руб.
Сливы сушёные, кг – 36.44 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 77.97 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 35.38 руб.
Сок томатный, л – 16.90 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 8.42 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 19.50 руб.
Соки фруктовые, л – 17.35 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 14.13 руб.
Сахар-песок, кг – 9.70 руб.
Шоколад, 100 г – 16.45 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 7.31 руб.
Соль пищевая, кг – 4.50 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 20.81 руб.
Лист лавровый, 100 г – 22.79 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 36.25 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 44.62 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.81 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 19.76 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в ноябре 2019 года подорожали на 0,22% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года стали дороже на 9,23%.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 07:54
  • DTV
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