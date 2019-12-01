Экспорт из Приднестровья к началу декабря составил $598,6 млн. - на 7,4% меньше, чем год назад.
При этом в страны Евросоюза он сократился почти на 31% - до $163,5 млн., тогда как в ЕАЭС - вырос на 19,2%, превысив $82,4 млн, передает point.md ссылаясь на infotag.md
По данным Таможенного комитета Приднестровья, главной статьей экспорта остались металлы и изделия из них - $194 млн., хотя их отгрузка уменьшилась почти на треть, а доля сократилась с 44% до 32% от всех промышленных поставок за рубеж.
На втором месте экспорт топливно-энергетических товаров (в основном, электроэнергии в Молдову), который вырос со $110 млн. до $133 млн. Затем идет продовольствие и сырье - $118 млн. (+$10 млн.).
Импорт в регион практически не изменился, составив $1,093 млрд. Вследствие этого, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса достигло $494,4 млн. (+10%).
Крупнейшим торговым партнером Приднестровья остается Россия, оборот с которой превысил $580,9 млн. (+15,8%). На втором месте - Молдова - $323,7 млн. (+7,3%), которая является основным потребителем приднестровских товаров, опять же из-за закупок электроэнергии. Далее следует Украина - $280,4 млн. (-28%).