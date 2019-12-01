В конце ноября в молдавских СМИ прошла новость, которая неоправданно осталась незамеченной. Речь идет о рабочем совещании под председательством премьер-министра Иона Кику, которое было посвящено определению возможностей для развития инфраструктуры аэропортов страны. На нем присутствовали министры экономики и обороны, а также группа профильных экспертов, сообщает newspmr.com.
Согласно пресс-релизу, глава кабмина отметил, что наличие единственного международного аэропорта в Молдове является «монопольным проявлением», а развитие новых международных аэропортов обеспечит условия для конкурентоспособности, снижению цен на билеты и авиационные услуги. По итогам заседания премьер поручил создать рабочую группу для проведения технико-экономического обоснования.
Невзирая на то, что многим данный вопрос показался обыденным, имеющим преимущественное отношение к развитию авиаинфраструктуры на севере и юге страны, отдельные эксперты рассмотрели в такой социально-экономической инициативе правительства вполне очевидный политический подтекст. А именно попытку создать условия для расконсервирования военного аэродрома в Тирасполе под предлогом организации международных пассажирских авиаперевозок.
Как известно данный вопрос уже неоднократно поднимался в рамках переговорного процесса, а в прессу просачивались самые разные предложения и механизмы запуска авиасообщения с Тирасполем. В качестве главной идеи левобережные власти ставили вопрос о необходимости перепрофилирования этого военного объекта в аэропорт гражданского назначения. По замыслу тираспольских чиновников, это якобы должно снять все вопросы в плане безопасности и возможных рисков, прежде всего, для самой Молдовы.
Неизвестно, насколько серьезно в Кишиневе относились к подобного рода инициативам. Однако еще в 2017 году на фоне ряда прорывных решений в приднестровском урегулировании пресс-секретарь правящей тогда Демократической партии Молдовы Виталий Гамурарь не исключил возможность обсуждения вопроса о работе аэродрома в Тирасполе. Как говорил представитель ДПМ, Кишинев никогда не пытался блокировать Тирасполь, но «исходит из признанных в мире правил игры».
Между тем, в условиях актуализации Москвой темы утилизации боеприпасов в Колбасном и необходимости привлечения для этого дополнительных материально-технических ресурсов, вопрос открытия новых аэропортов в Молдове приобретает совершенно иное звучание. Факт того, что он был обозначен на уровне молдавского правительства сразу после визита Иона Кику в Москву вряд ли является совпадением. Есть основания полагать, что одним из условий предоставления российской кредитной линии может, как раз, являться запуск тираспольского аэродрома. Причем он будет служить одновременно двум целям – и для снабжения российского миротворческого контингента, и для реализации первых практических шагов по утилизации старых боеприпасов в Колбасном. Очевидно, что для Кремля, при всей неопределенности перспектив правительства Кику, решение проблемы со снабжением своей оперативной группы войск на территории РМ может стать важной тактической победой.
Впрочем, реализация описанного сценария может встретить серьезное противодействие Украины. Для Киева любая военно-инфраструктурная динамика вокруг Приднестровья имеет стратегический вызов в контексте обороноспособности страны, в особенности на юго-западном направлении, которое позволяет отрезать материковую Украину от Черного моря. Свидетельством тому являются регулярные заявления украинского генералитета о том, что не так страшен полуторатысячный контингент российских войск в Тирасполе, как его тактические задачи по охране военно-стратегических объектов, включая аэродром, способный принимать большие воздушные судна.
На текущем этапе сложно оценить реальную перспективу запуска тираспольского аэродрома, поскольку вопрос затрагивает общерегиональный баланс безопасности. Об этом, к слову, говорил в ходе недавней встречи румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску со своим молдавским коллегой. По его словам, приднестровский конфликт напрямую интересует Бухарест, с точки зрения безопасности как Румынии, так Евросоюза и НАТО. Такое положение дел в очередной раз убеждает в том, что даже отдельные локальные на первый взгляд элементы урегулирования конфликта имеют прямую связь с широким международным контекстом.