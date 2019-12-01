Об этом Главе Правительства доложил замминистра экономического развития Евгений Гросул. Напомним, эта проблема была озвучена в конце сентября на встрече с республиканским Союзом защитников Приднестровья. Тогда Глава Правительства поручил решить вопрос до наступления холодов. Так, к концу ноября были получены все документы, а уже в ближайшие недели работы в восьми домах будут завершены, сообщается на сайте Правительства ПМР.
«В настоящее время специалистами газоснабжающего предприятия завершаются работы по подготовке подвода сетей газоснабжения к жилым домам членов союза защитников», - проинформировал Премьер-министра Евгений Гросул.
В свою очередь Александр Мартынов отметил важность завершения работ в ближайшее время и до наступления сильных морозов. В подведении к домам голубого топлива помогут и еще 25 защитникам республики. Вопрос на контроле Правительства.
Говорили и о разработке государственной целевой программы по льготному кредитованию защитников Приднестровья, получивших 1 и 2 группы инвалидности. Отметим, ранее взять льготные кредиты могли вдовы погибших защитников республики и инвалиды-защитники. Всего программой было прокредитовано 60 и 105 человек соответственно.
Сейчас же речь идет о разработке отдельной целевой программы, в которую смогут войти почти 500 человек. Программа находится в работе у министерства по социальной защите и труду. Закончить все расчеты планируют к апрелю.
Также в рамках совещания рассмотрели и ряд других, более частных вопросов, озвученных на встрече с Союзом защитников республики. Они касались зубопротезирования, обеспечения жильем и ремонта автомобилей, выданных государством инвалидам-защитникам.