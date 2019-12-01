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Дома нуждающихся защитников Приднестровья газифицируют до конца года

Дома нуждающихся защитников Приднестровья газифицируют до конца года

Об этом Главе Правительства доложил замминистра экономического развития Евгений Гросул. Напомним, эта проблема была озвучена в конце сентября на встрече с республиканским Союзом защитников Приднестровья. Тогда Глава Правительства поручил решить вопрос до наступления холодов. Так, к концу ноября были получены все документы, а уже в ближайшие недели работы в восьми домах будут завершены, сообщается на сайте Правительства ПМР.

«В настоящее время специалистами газоснабжающего предприятия завершаются работы по подготовке подвода сетей газоснабжения к жилым домам членов союза защитников», - проинформировал Премьер-министра Евгений Гросул.

В свою очередь Александр Мартынов отметил важность завершения работ в ближайшее время и до наступления сильных морозов. В подведении к домам голубого топлива помогут и еще 25 защитникам республики. Вопрос на контроле Правительства.

Говорили и о разработке государственной целевой программы по льготному кредитованию защитников Приднестровья, получивших 1 и 2 группы инвалидности. Отметим, ранее взять льготные кредиты могли вдовы погибших защитников республики и инвалиды-защитники. Всего программой было прокредитовано 60 и 105 человек соответственно.

Сейчас же речь идет о разработке отдельной целевой программы, в которую смогут войти почти 500 человек. Программа находится в работе у министерства по социальной защите и труду. Закончить все расчеты планируют к апрелю.

Также в рамках совещания рассмотрели и ряд других, более частных вопросов, озвученных на встрече с Союзом защитников республики. Они касались зубопротезирования, обеспечения жильем и ремонта автомобилей, выданных государством инвалидам-защитникам.

gov-pmr.org
  • Сегодня, 08:06
  • DTV
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