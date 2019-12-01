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Мария Захарова: Утилизация боеприпасов в ПМР будет производиться в строгом соответствии с нормами безопасности

Мария Захарова: Утилизация боеприпасов в ПМР будет производиться в строгом соответствии с нормами безопасности

Утилизация боеприпасов в Приднестровье будет производиться в строгом соответствии с нормами безопасности и правилами, которые приняты в российской армии. Об этом в ходе пресс-конференции заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передаёт ИА «Новости Приднестровья».

Она напомнила, что военные склады в Колбасне были созданы в 1949 году. В советское время это был стратегический арсенал на южном направлении. В начале 1990-х на склады была завезена значительная часть боеприпасов, после вывода советских войск из стран Восточной Европы.

«В начале 2000-х, когда к этому располагала политическая ситуация, Россия вывела около 50% хранящихся там боеприпасов. Осталось около 20 тыс. тонн. В августе этого года министр обороны России Сергей Шойгу выразил готовность вернуться к вопросу об утилизации и приступить к ликвидации боеприпасов с истекающим сроком хранения. Таких насчитывается порядка 11 тыс. тонн», - подчеркнула дипломат.

Мероприятие прошло в формате видеомоста Москва – Кишинёв – Тбилиси – Минск.
Онлайн-трансляция велась в пресс-центре Spunik Молдова

novostipmr.com
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  • Вчера, 21:35
  • DTV
  • Просмотров: 14
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