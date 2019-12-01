Разработан новый проект закона, согласно которому водителей сможет лишать прав даже обычный патрульный.
Руководитель юридического отдела НИП Вячеслав Сырбу рассказал о новом проекте. Согласно проекту полиция сможет эффективно бороться с любителями превышать скорость. Теперь водителей будут лишать прав, а для их восстановления придется снова сдавать экзамен, передает point.md ссылаясь на publika.md
Нарушителей скорости будут приравнивать к пьяным водителям, к которым уже применяются подобные меры. Если водитель превысит допустимую скорость на 40 км/час и более, его лишат прав на 30 дней. Если будет иметь место превышение скорости на 60 км/час и больше, то прав лишат на 60 дней.
Если водитель несколько раз за год нарушит скоростной режим, он останется без прав на полгода. Забирать права будут обычные патрульные, а для их восстановления придется сдавать экзамены. Проект будет предложен для общественных слушаний, потом его должно утвердить правительство.