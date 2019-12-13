Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода "Камаз", что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году.
Однако заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, передает ria.ru
"Уходящий год был таким трудовым, я бы сказал. Важно еще проанализировать все, что произошло за год уходящий, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и в жизни каждого человека", - сказал он в ходе общения с сотрудниками завода.
Он также отметил, что в начале нового дня конец предыдущего уже забывается. "Очень много идет прямо с колес", - добавил президент.
"Могу сказать, что будет самым важным на следующий год. Это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, это совершенно очевидно для всех нас", - сказал Путин. ria.ru