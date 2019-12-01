В послевоенный 1949-й год в Бендерах открывается первая спортивная школа молодежи. Ее руководителем становится фронтовик, кавалер двух орденов Отечественной войны, ордена Красной звезды Леонид Иванович Перец. Его считают родоначальником спортивного движения в городе. В школе регулярно проходят турниры в память о легендарном деятеле спорта. Первой в открывшейся школе заработала секция греко-римской борьбы. Этот вид спорта набирал популярность у послевоенной молодежи. Юноши становились обладателями высоких наград. В этом заслуга легендарного спортсмена и тренера Геннадия Баданова. Его именем сегодня названа школа. В 60-х в школе работают секции по греко-римской и вольной борьбе, боксу, самбо, велоспорту и фехтованию. Бендеры становятся центром притяжения, куда съезжаются сборные союзных республик. На учебно-тренировочных сборах в 1971 году в школе готовился к спартакиаде СССР 19-летний Владимир Путин. В 1974 году школа получает статус олимпийского резерва. Воспитанники СДЮШОР стали осваивать и дзюдо, передает пресс-служба Верховного Совета ПМР.
«70 лет – это возраст школы, которой есть, чем гордиться, наградами и именами, прославляющими нашу республику. Борьба – это спорт мужественных, смелых и сильных людей, куда идут не только юноши, но и девушки. Среди участников боевых действий много выходцев из этой школы… Сегодня радует то, что наши ребята занимаются спортом и подают пример другим мальчишкам и девчонкам. Новых побед школе, и пусть этот вид спорта остается мирным», – поздравила коллектив школы-юбиляра заместитель Председателя Верховного Совета Галина Антюфеева.
С 1949 года на чемпионатах и первенствах Советского Союза воспитанниками школы было завоевано 19 медалей, из них 9 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых. Со дня образования нашей республики спортивную копилку наград пополнили еще 108 медалей: 23 золотых, 27 серебряных и 57 бронзовых, завоеванных на чемпионатах мира, Европы и стран СНГ. Нынешний директор СДЮШОР Иосиф Герис руководит ею более четверти века. Иосиф Герис хорошо известен в Бендерах не только как тренер, но и как активный общественный деятель и организатор спортивных соревнований и общественных акций.
«Иосиф Абрамович – один из тех, кто вместе с другими спасал жизни в 1992 году… Сегодня все делается для развития молодого поколения. Дети должны развиваться всегда. Так было в 1949-м, когда в стране были голод, беспризорщина, но несмотря на это спортивные школы создавались», – отметил первый президент ПМР Игорь Смирнов.
В рамках торжества государственными наградами был отмечен ряд лучших работников и спортсменов школы. Грамоты и благодарственные письма Президента и Председателя Верховного Совета они получили из рук вице-спикера парламента Галины Антюфеевой. vspmr.org