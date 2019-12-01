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Правительство рассмотрит возможность повышения зарплат для учителей

Правительство рассмотрит возможность повышения зарплат для учителей

Проблема кадрового дефицита сегодня существует и в сфере просвещения. Причина в сравнительно невысокой оплате труда. Отсюда низкая мотивация у молодых специалистов идти в профессию, сказал председатель Правительства ПМР Александр Мартынов в эфире Первого Приднестровского телеканала.

Выделить средства на увеличение зарплат педагогам не позволяет тот факт, что ежегодно порядка 50 миллионов рублей направляется на финансирование малокомплектных школ, в основном расположенных в сельской местности, рассказал премьер-министр. Он добавил, что если бы эти средства можно было направить на повышение зарплат, то оно бы составило 20%, передает novostipmr.com.

Плюс такой политики в том, что государство сохраняет школьную инфраструктуру в селе.

«Образование остаётся ближе к жителям. Мы сохраняем занятость, а это как минимум 1,5-2 тысячи рабочих мест в сфере образования», – подчеркнул Александр Мартынов.

Минус в том, что, расходуя такую большую сумму, государство ограничено в возможности существенно поднять зарплаты другим педагогам.

«Часто говорят о том, что в сопредельных государствах оплата труда учителей выше. Это действительно так. Но надо понимать, что за последние 10 лет там было закрыто порядка 30-40% школ. Вся экономия денежных средств была направлена на повышение зарплат. Ситуации, при которой бы финансировали малокомплектные школы на селе и при этом увеличивали зарплаты педагогам, не было нигде. Приходилось выбирать, и в разных странах выбор был сделан по-разному. В большинстве пошли по пути закрытия школ», – сказал глава исполнительной ветви власти.

Приднестровье по такому пути не пошло. «Это было сделано где-то в силу нашей специфики, где-то в силу традиций, общественного настроя. Сохранение образования в сельской местности на сегодняшний день – это один из ключевых приоритетов в нашем государстве», – отметил премьер.

В то же время это не снимает с повестки дня вопрос о повышении зарплат.

«Мы не имеем права сказать педагогам о том, что мы сохранили рабочие места, школы на селе, а зарплаты повышать не будем. Это абсолютно нерабочий вариант. В следующем году, оценив положение дел в экономике, мы вернёмся к вопросу о повышении зарплат, в том числе и педагогов», – подчеркнул председатель Правительства.
novostipmr.com
  • Вчера, 17:00
  • DTV
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